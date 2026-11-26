В Україні хочуть переглянути правила, за якими студенти старше 25 років отримують відстрочку від мобілізації.

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Військові готують звернення щодо скасування відстрочки для студентів віком 25+ / Колаж: Главред, фото: Shutterstock, скриншот

Коротко:

Військові готують звернення щодо скасування відстрочки для студентів від 25 років

Для перегляду правил потрібна політична воля президента

Горбенко закликав посилити перевірки університетів через зловживання з відстрочками

Військові готують звернення до президента, уряду та Верховної Ради з пропозицією переглянути правила надання відстрочки від мобілізації студентам віком від 25 років. Про це розповів народний депутат Руслан Горбенко в ефірі Вечір.LIVE.

За його словами, документ уже майже готовий, однак для ухвалення відповідного рішення потрібна політична воля президента.

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За словами парламентаря, одним із приводів для такої ініціативи стали випадки зловживань, коли чоловіки вступають до закладів вищої освіти не заради навчання, а для отримання відстрочки від мобілізації. Тому він вважає за необхідне посилити перевірки університетів і з’ясувати, чи всі студенти, які користуються відстрочкою, справді здобувають освіту.

"Резерв+" / Інфографіка: Главред

Нардеп наголосив, що звернення від військових до Верховного головнокомандувача, Кабінету міністрів і парламенту вже майже готове.

"Звернення від військових готується. До Верховного Головнокомандувача, до уряду, до Верховної Ради України. Я думаю, що воно вже майже готове", - заявив Горбенко.

Водночас він не уточнив, яка саме військова структура виступила ініціатором документа.

Зазначимо, що станом на зараз жодних змін до правил надання відстрочки студентам не ухвалювали. Ідеться лише про підготовку звернення з відповідною пропозицією, а не про вже погоджене рішення.

Що буде з відстрочками для студентів віком від 25 років

Член парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв’ю "РБК-Україна" звернув увагу на суттєве збільшення кількості військовозобов’язаних чоловіків віком від 25 до 60 років, які навчаються у закладах освіти. Порівняно з довоєнним періодом побільшало студентів університетів, учнів ліцеїв і слухачів професійно-технічних закладів цієї вікової категорії. Здобуття освіти в таких закладах дає законні підстави для оформлення відстрочки від мобілізації.

За словами народного депутата, у парламенті обговорювали можливість обмеження права на відстрочку для цієї категорії чоловіків. Однак частина парламентарів виступила проти таких змін, аргументуючи позицію необхідністю берегти морально-психологічний стан чоловіків віком 25–45 років.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

Главред писав, що в Україні зросла частка мобілізованих, придатних до виконання бойових завдань, а кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів зменшилася. Водночас Верховна Рада очікує від Міністерства оборони законодавчих пропозицій для комплексного реформування системи та підвищення справедливості мобілізації. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський в інтерв'ю РБК-Україна.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада не розглядає зниження призовного віку нижче 25 років і не планує мобілізацію жінок. Він також наголосив, що мобілізацію жінок не планують ні в Міністерстві оборони, ні в командуванні ЗСУ. У перспективі, за його словами, можуть розглянути зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 або 50 років.

Володимир Зеленський підписав законопроєкти щодо продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це вже двадцять перше продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.

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