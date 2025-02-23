Російські дрони атакували вночі Київ, будинки та машини горіли в трьох районах

Росіяни намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону.

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Російські дрони атакували вночі Київ / колаж: Главред, фото: t.me/kpszsu

Коротко:

РФ атакувала Київ

Уламки дронів зафіксовано в трьох районах міста

138 із 267 БПЛА знищено над Україною

У ніч на неділю, 23 лютого, військові РФ запустили по Україні безліч ударних безпілотників Shahed, а також ракети. Про це в Telegram повідомив керівник Центру протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України Андрій Коваленко.

За його словами, росіяни намагалися перевантажити українську протиповітряну оборону.

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РФ атакувала, зокрема, Київ. Державна служба України з надзвичайних ситуацій розповіла в Telegram про наслідки.

Уламки ворожих дронів було зафіксовано в трьох районах міста.

У Голосіївському районі була пожежа в одноповерховому приватному будинку, її ліквідували на площі 100 квадратних метрів;

У Дарницькому районі в одному місці пошкоджено приватний будинок та автомобілі, загоряння ліквідовано підручними засобами. На іншій локації горів одноповерховий будинок із розповсюдженням вогню на сусідню будівлю, пожежу було ліквідовано на площі 35 квадратних метрів.

У Печерському районі пошкоджено скління нежитлової будівлі без подальшого горіння.

Загалом Сили оборони України минулої ночі збили 138 із 267-ми ворожих БПЛА, 119 локаційно втрачено без негативних наслідків, повідомили в Повітряних силах Збройних сил України (ПС ЗСУ).

"Станом на 08.00 підтверджено збиття 138-х ударних БПЛА типу Shahed і безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Кіровоградській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, Миколаївській, Одеській і Дніпропетровській областях", - ідеться в повідомленні.

Повідомляється, що 119 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачено (без негативних наслідків), три з них полетіли в напрямку Білорусі, один у Росію.

Атаки РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, 17 лютого російські окупанти атакували столицю ударними безпілотниками. Уламки одного з БпЛА впали у Святошинському районі Києва, спричинивши загоряння на території промислового підприємства та кількох авто біля житлового будинку,

Також 18 лютого Росія атакувала Одесу дронами "Шахед". Окупанти націлилися на об'єкти енергетики, пошкоджено будівлю лікарні.

Увечері 22 лютого в Кривому Розі прогримів вибух. Росіяни завдали ракетного удару по об'єкту цивільної інфраструктури.

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