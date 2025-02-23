У СБУ оголосили про колосальні удари по Росії та розкрили успіхи

Головне із заяви Малюка:
- Україна уразила 48% цілей на території Росії
- З весни РФ змушена була зупинити експорт бензину
- У найближчі місяці українці мають показати стійкість
Україна уражає стратегічні об'єкти агресора Росії, які використовуються у війні. Серед них склади боєприпасів, військові аеродроми та нафтопереробна галузь. Уражено 48% із запланованих об'єктів. Успішні удари призвели до того, що росіяни змушені були з весни минулого року зупинити експорт бензину. Про це заявив голова СБУ Василь Малюк.
На форумі Україна. Рік 2025 він розповів про те, що військові завдають ударів по цілях, які пов'язані з війною.
"Україна уразила склади боєприпасів, аеродроми з військовими літаками, нафтовидобувну галузь і нафтопереробну галузь на території Росії", - сказав Малюк.
За його словами, в російському Торопці було знищено понад 160 тонн боєприпасів.
"160 тис тонн боєприпасів було знищено в російському Торопці, після цього там було 4 землетруси", - уточнив глава СБУ.
Також він додав, що в найближчому майбутньому на Україну чекають виклики.
"Найближчими тижнями і місяцями ми повинні протриматися і показати відповідний результат", - наголосив Василь Малюк.
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Як повідомляв Главред, у ніч на 15 лютого жителі Волгограда почули вибухи. Повідомлялося про серію потужної детонації. Очевидці бачили яскраві спалахи в небі.
За декілька, уночі 19 лютого, БПЛА атакували нафтопереробний завод у Самарській області. За даними російських ЗМІ, очевидці повідомляли про два вибухи в Сизрані. Місцева влада підтвердила удари і пожежу на НПЗ.
Згідно з даними українських журналістів, 20 лютого дрони СБУ знеструмили і зупинили важливий об'єкт на Кубані. Було атаковано нафтоперекачувальну станцію Нововеличківську в Краснодарському краї. Її роботу було зупинено.
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Хто такий Василь Малюк
Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.
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