Зустріч може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Росії та Європи.

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Росія погодилася на участь Європи у переговорах щодо України / колаж: Главред, фото: flagi.in.ua, t.me/umerov_rustem

Коротко:

Україна має намір порушувати питання деескалації та перемир’я

Шанси на деескалацію після нового раунду переговорів – 10%

Росія погодилася на участь європейських представників у наступному раунді переговорів щодо України, який попередньо планується провести в першій декаді грудня. Зустріч може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю України, США, Росії та Європи. Про це РБК-Україна повідомило джерело, обізнане з ходом переговорного процесу.

"Зараз ми очікуємо від американців можливої дати наступного раунду переговорів. Розраховуємо, що це буде перша декада грудня. У будь-якому разі це буде чотиристороння зустріч за участю європейців, росіяни на це згодні", - розповів співрозмовник видання. відео дня

За його словами, зараз важливо закріпити участь європейських представників у переговорному процесі, щоб у подальшому виключити можливість їхнього усунення від обговорень.

Водночас перспективи деескалації після наступного раунду переговорів співрозмовник оцінив невисоко. На його думку, ймовірність такого розвитку подій становить близько 10%, хоча певні результати від зустрічі очікуються.

"Якихось поступок з боку Росії не видно. Вони, ймовірно, захочуть і надалі говорити про глобальні речі, на кшталт "європейської архітектури безпеки", - зазначив джерело.

Він додав, що Україна має намір порушувати питання деескалації та перемир’я. Однак російська делегація, найімовірніше, знову заявить, що не має мандата на обговорення таких тем.

Що може змусити РФ піти на поступки

Офіцер ЗСУ та політолог Андрій Ткачук зазначив, що переговори навряд чи суттєво наблизять закінчення війни, проте окремі позитивні результати можливі.

За його словами, головним важелем впливу на Кремль є не дипломатичний тиск, а економічні втрати агресора.

"Єдине, що змусить росіян піти на реальні поступки, - це більше палаючих НПЗ та інших заводів на їхній території. Вони мають втрачати американський долар. Тому ця справа може сприяти певним процесам", - вважає він.

Мирні переговори - останні новини

Як повідомляв Главред, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що Європа готова до переговорів з Росією. Новий раунд мирних переговорів може відбутися у чотиристоронньому форматі за участю представників України, Росії, Європи та США.

Прес-секретар диктатора Дмитро Пєсков заявив, що наступний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією може відбутися найближчим часом, однак конкретних дат поки що немає. Москва розглядає Абу-Дабі як майданчик для зустрічі, але не виключає й інших варіантів.

Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа долучиться до мирних переговорів між Україною та Росією у форматі E5 та Євросоюзу. Йдеться про спільну команду інститутів ЄС та групи E5, до якої входять Велика Британія, Франція, Німеччина, Італія та Польща.

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