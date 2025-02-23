Кабмін продовжить терміни перебронювання працівників підприємств: названо дату

Перебронювання співробітників продовжать до 31 березня.

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В Україні продовжать терміни оновлення критичності підприємств ще на місяць - Шмигаль / Фото: Главред

Головне із заяви Шмигаля:

Підприємствам продовжать право продовжити термін критичності ще на місяць

Перебронювати тих співробітників, у кого вже є бронь, можна буде до 31 березня

Підприємства отримають можливість до 31 березня оновити свій критичний статус. Рішення дасть змогу продовжити чинне бронювання співробітників. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Як повідомила віцепрем'єр-міністр Юлія Свириденко на форумі Україна. Рік 2025, підприємства, критичний статус яких закінчується до 28 лютого, можуть отримати можливість його продовжити до 31 березня.

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"Згідно з постановою Кабміну №76, надано можливість оновити критичність. Працюють комісії. Ми обговорюємо ще на рівні прем'єр-міністра можливість продовження цих термінів...", - сказала віцепрем'єрка Юлія Свириденко.

Вона додала, що підприємства можуть бронювати до 50% від чисельності всіх військовозобов'язаних працівників.

Своєю чергою, прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав, що Кабмін ухвалить відповідне рішення і продовжить терміни оновлення критичності підприємств.

"У зв'язку з тим, що реєстри державні були під кібератакою - там понад 20 днів не було доступу - ми вже в принципі проговорили, що до 31 березня продовжимо цю можливість (продовження термінів для оновлення критичності підприємств, - ред.).

Що відомо про нові правила бронювання від мобілізації / Інфографіка: Главред

Бронь від мобілізації в Україні - новини за темою:

Як повідомляв Главред, Денис Шмигаль говорив, що працівники газової галузі, зокрема ремонтні бригади облгазів, отримають бронювання від мобілізації. Відповідне рішення ухвалено Кабміном.

Крім того, право на відстрочку мають отримати військовозобов'язані протезисти, техніки-протезисти, інженери-технологи-протезисти, а також механіки протезно-ортопедичних виробів.

При цьому медичні працівники державних і комунальних закладів охорони здоров'я та прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури отримали 100% бронювання.

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Денис Шмигаль Прем'єрміністр України з 4 березня 2020 року. До призначення на посаду глави уряду в період з 1 серпня 2019 року по 5 лютого 2020 року був головою Івано-Франківської обласної адміністрації.До Державної служби працював топ-менеджером на підприємствах бізнесмена Ріната Ахметова – ДТЕК Західенерго і ДТЕК Бурштинська ТЕС.

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