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"Справжній провал ФСБ": Малюк розповів про замах на Буданова

Юрій Берендій
23 лютого 2025, 14:59оновлено 23 лютого, 16:14
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Малюк розповів про діяльність СБУ щодо протидії російським спробам замаху на українських високопосадовців і розкрив деталі замаху ФСБ на Буданова.
'Справжній провал ФСБ': Малюк розповів про замах на Буданова
Замах на Буданова та Малюка - в СБУ розкрили нові деталі / Колаж: Главред

Про що сказав Малюк:

  • В Україні за 3 роки виявлено 102 агентурні мережі РФ
  • ФСБ готувало замах на Буданова
  • Через зрив замаху на Буданова, РФ готувалась влаштувати теракт в Києві

За останні 3 роки в Україні було виявлено 102 російські агентурні мережі, серед яких топові мережі. Замахи планувались на президента України Володимира Зеленського, керівника ГУР Буданова та очільника СБУ Малюка. Про це в рамках форуму "Україна. Рік 2025" повідомив глава СБУ Василь Малюк.

За його словами, серед цих "топових мереж" були такі, які планували навіть ліквідувати верховного головнокомандувача, президента України Володимира Зеленського.

відео дня

"Зокрема, я буквально наведу декілька прикладів, це операція, яка відбулася минулого року, в переддень інавгурації Путіна. На Великдень вони хотіли, в тому числі організувати замах на присутнього тут нашого побратима генерала Буданова і керували це все з Луб'янки безпосередньо. А виконавцями були високопосадовці управління державної охорони", - заявив Малюк.

Дивіться відео заяви глави СБУ щодо замаху на Буданова:

'Справжній провал ФСБ': Малюк розповів про замах на Буданова
Фото: скріншот

Глава СБУ пояснив, що ці люди мали нести відповідальність за охорону високопосадовців, але ворог зумів проникнути та завербувати їх, і вони готували злочинний план. Вони були затримані вже на завершальній стадії цього замаху.

"Це був справжній провал ФСБ. Путін після цього знімає очільника на той час п'ятої служби ФСБ РФ генерал-лейтенанта Беседу, свого найближчого друга. І у нас в матеріалах, в скарбничці доказів, офіційно під ухвалу суду задокументовані куратори України від ФСБ Первлін, я називаю його прізвище, і весь його відділ, які прямо ставили задачі, платили за це гроші, але гроші вони насправді платили нам під контроль за вчиненням злочину, і ми це все зібрали", - сказав Малюк.

Глава СБУ продовжив, що оскільки росіянам не вдалося досягти мети, ГРУ ГШ через два дні вирішило помститися. Вони вирішили помститися не тільки військовим посадовцям та верховному головнокомандувачу, а й планували замах нього (Василя Малюка - ред.), окрім спроби замаху на Буданова.

Для того, щоб ліквідувати голову СБУ росіяни планували теракт в одному з французьких будівельних гіпермаркетів у Києві.

"У час пік, після 18:00, коли там було багато людей, мали вибухнути пристрої у місцях із легкозаймистими речовинами. Слава Богу, ми спрацювали на випередження", – заявив глава СБУ Василь Малюк на форумі "Україна. Рік 2025".

Операції РФ проти керівництва України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, на початку повномасштабного вторгнення РФ у 2022 році було здійснено замахи на президента України Володимира Зеленського. Про це в інтерв'ю The Guardian поділився сам президент.

Колишній глава Служби зовнішньої розвідки України, генерал-лейтенант Валерій Кондратюк розповів, чим могли отруїти дружину Кирила Буданова та керівництво Головного управління розвідки Міноборони. Він зазначив, що Буданов і співробітники ГУР постійно є мішенями для російських спецслужб.

У Головному управлінні розвідки Міноборони України підтвердили факт отруєння дружини керівника ГУР Маріанни Буданової важкими металами. Цю інформацію озвучив представник ГУР Андрій Юсов.

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Хто такий Василь Малюк

Василь Малюк – український військовий, генерал-майор, кандидат юридичних наук, тимчасовий виконувач обов'язків голови Служби безпеки України з 18 липня 2022 року. Учасник бойових дій, член Ради національної безпеки і оборони України, пише Вікіпедія.

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