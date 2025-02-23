"Не може бути компромісів": у Зеленського зробили заяву про території України

Київ прагне "залізобетонного" миру з чіткими гарантіями безпеки, заявив Єрмак.

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У Зеленського висловилися про територіальну цілісність України / Колаж: Главред, фото: Главред, скріншот із відео

Ключові тези Єрмака:

Для українців не може бути компромісів з незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом

Київ потребує справедливого і стійкого міру з "залізобетонними гарантіями безпеки"

Позиція президента Володимира Зеленського та його команди полягає в тому, що не може бути жодних компромісів з незалежністю, територіальною цілісністю і суверенітетом України. Київ хоче справедливого і стійкого миру з "залізобетонними гарантіями безпеки". Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак на форумі "Україна. Рік 2025" та нагадав про Будапештський меморандум, який свого часу не спрацював.

За його словами, від того, як завершиться війна в Україні, залежатиме майбутнє не лише Європи, а й світу.

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"Певні сильні санкції почали працювати не одразу? Але саме тому що сьогодні ми бачимо можливість, момент, коли цю війну дійсно можливо зупинити, але для Українців важливо, як ця війна зупиниться. Якими гарантіями безпеки", – наголосив Єрмак.

На думку Єрмака, таких відносин, як нині Україна побудувала з усіма континентами, не було ніколи.

Крім того, він нагадав, що сьогодні українці єднаються для того, щоб захистити свій вибір, шлях та свободу.

"Не страшно, коли є суперечки вдома, страшно, коли можна втратити цей дім", - зазначив Єрмак.

Повернення тимчасово окупованих територій - новини за темою

Як писав Главред, наразі у США говорять те, що дуже подобається очільнику країни-окупанта Росії Володимиру Путіну. Вашингтон прагне швидко укласти певну "мирну угоду", проте Україна юридично не відмовиться від своїх територій і одного дня вони повернуться під політичний контроль Києва, заявив президент Зеленський.

Водночас, за словами Володимира Зеленського, Київ може відмовитися від окупованих територій у рамках дипломатичної угоди, згідно з якою Україна вступить в НАТО і переговорами поверне втрачені землі.

Нещодавно спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог заявив, країна-окупант Росія в рамках завершення війни проти України має піти на територіальні поступки. Також Кремлю, ймовірно, потрібно буде відмовитися від використання своїх збройних сил у майбутньому або ж зменшити кількість особового складу.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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