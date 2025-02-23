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В України у 2025 році є шанс на мир: названо мету, яку поставив Зеленський

Андрій Ганчук
23 лютого 2025, 14:27оновлено 23 лютого, 16:21
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Україні потрібна активна роль Сполучених Штатів для встановлення справедливого миру, сказав Андрій Сибіга.
Форум Україна Рік Сибіги
В України цього року є шанси на мир - Сибіга / Фото: Главред

Що сказав Сибіга:

  • Зеленський поставив мету: завершення війни до кінця 2025-го
  • Україні потрібен справедливий мир
  • США мають відіграти активну роль у встановленні справедливого миру

Президент Володимир Зеленський поставив за мету завершити війну до кінця 2025 року. Україні потрібен справедливий мир. Необхідна активна роль США для досягнення миру і посилення санкцій щодо Росії. Про це заявив міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

На форум "Україна. Рік 2025" він розповів про те, що в поточному році є шанс досягти миру.

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"Цього року в нас є шанс (на мир, - ред). Ми багатьом партнерам говоримо, що сьогодні час пристебнути дипломатичні ремені безпеки", - додав Сибіга.

Також він уточнив, що президент поставив мету завершити війну до кінця 2025-го, а Києву потрібно, щоб США діяли активно для досягнення справедливого миру.

"Зеленський поставив завдання закінчити війну до кінця року. Нам потрібна активна роль США для досягнення справедливого миру", - сказав Андрій Сибіга і наголосив, що крім цього потрібно посилити санкційний тиск на Росію.

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Як повідомляв Главред, наприкінці січня президент Володимир Зеленський говорив, що готовий до переговорів із главою Кремля Володимиром Путіним про мир. Однак для цього Україна має бути в сильній позиції.

Україна юридично не відмовиться від своїх територій, сказав Володимир Зеленський. Рано чи пізно вони повернуться під політичний контроль Києва.

Росія повинна поступитися територіями, говорив спеціальний представник США з питань України та РФ Кіт Келлог. За його словами, Штати можуть розглянути такий аспект, а також вимагати поступок від Кремля і з питань збройних сил.

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Хто такий Андрій Сибіга?

Андрій Сибіга — міністр закордонних справ, український дипломат, народився 1 січня 1975 року в місті Зборів, Тернопільської області. З 2016 по 2021 рік Андрій Сибіга був надзвичайним і повноважним послом України в Туреччині, де відігравав ключову роль у зміцненні українсько-турецьких відносин. У 2021 році він був призначений заступником керівника Офісу президента України, а з квітня 2024 року — першим заступником міністра закордонних справ України​, ідеться у матеріалі Главреда.

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