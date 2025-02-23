'Конструктивна розмова': перші деталі переговорів Єрмака з командою Трампа

Керівник Офісу президента зазначив про наявність просування у роботі.

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Єрмак провів переговори з командою Трампа / колаж: Главред, фото: Офіс президента, facebook.com/DonaldTrump

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Єрмак провів переговори з американськими партнерами

Керівник ОП заявив про просування в роботі

Голова Офісу президента Андрій Єрмак провів переговори з американськими партнерами. Ця розмова стосувалась важливої для України угоди. Єрмак розповів перші подробиці.

Відомо, що заради переговорів він раніше пішов з Форуму "Україна. Рік 2025". Разом з ним до розмови були залучені віцепрем'єр - міністр з економіки Юлія Свириденко та віцепрем'єр-міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції – міністр юстиції Ольга Стефанішина.

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З боку США у переговорах участь взяли міністр фінансів Скотт Бессент та радник Дональда Трампа з нацбезпеки Майкл Волц, їх команди та представник команди віце-президента США Джей Ді Венса.

"Просуваємося в роботі. Конструктивна розмова. США - наші партнери і ми вдячні американському народу, вдячні за двопартійну підтримку - ви з нами всі три роки вторгнення росіян", - написав Єрмак.

Угода із США щодо корисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США можуть найближчим часом укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин, і наразі документ перебуває на стадії узгодження. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Однак запропонований Вашингтоном варіант угоди не влаштовує Київ, оскільки умови є невигідними – США вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону. Президент Володимир Зеленський не підтримує такий формат співпраці, про що повідомляє CNN.

У відповідь Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди, який передбачає суттєве зменшення розміру фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів. Зеленський також прагне зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. За даними NV, документ уже передано спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва прямує до Вашингтона для переговорів.

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Хто такий Андрій Єрмак Єрмак Андрій — український державний діяч, політик, правник, кінопродюсер, керівник Офісу 6-го Президента України Володимира Зеленського з 11 лютого 2020 року. Входить до складу РНБО України з 12 лютого 2020 року, повідомляє Вікіпедія.

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