Перевірять дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у розпорядженні Міноборони.

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Міноборони отримає нові дані про чоловіків / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Актуалізацію даних проводитимуть двома способами

На внесення відповідних змін до реєстру відводиться 120 днів

Кабінет міністрів України доручив провести масштабну звірку відомостей про чоловіків віком від 17 до 60 років, що містяться в державних інформаційних системах. Зокрема, перевірятимуть дані в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів, які перебувають у розпорядженні Міністерства оборони.

Відповідне рішення передбачено постановою уряду № 1466 від 25 листопада. Як зазначається в документі, перевірка необхідна для забезпечення цілісності, повноти та достовірності реєстрової інформації.

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Для проведення звірки Державна міграційна служба має передати Міноборони відомості зі своєї інформаційної системи та Єдиного державного демографічного реєстру.

До переліку інформації, яку отримає оборонне відомство, входять:

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

паспортні дані;

унікальний номер запису в демографічному реєстрі;

прізвище, ім’я та по батькові;

дата та місце народження;

стать;

адреса задекларованого або зареєстрованого місця проживання;

відомості про громадянство.

Крім того, Міноборони передасть інформацію про закордонні паспорти, а також про оформлення документів для виїзду з України на постійне проживання, повернення до країни або перебування за кордоном. До переліку також включено оцифрований образ обличчя людини.

Після отримання цих відомостей Міністерство оборони має провести їхню верифікацію та забезпечити оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних та резервістів.

Актуалізацію даних проводитимуть двома способами - автоматично або без використання автоматизованих процедур. На внесення відповідних змін до реєстру відводиться 120 календарних днів після завершення перевірки.

Чи законно ТЦК затримують людей на вулицях

Юрист, керуючий партнер юридичної компанії "Муренко, Курявий і Партнери" Микита Муренко в інтерв’ю "Главреду" зазначив, що навіть після змін у мобілізації практика, коли представники ТЦК разом із поліцією шукають людей на вулицях, навряд чи зникне.

"Чи будуть електронні повістки - незрозуміло. Чи будуть і надалі співробітники ТЦК разом із поліцією їздити та затримувати людей на вулицях - на мій погляд, ні, це не припиниться", - підкреслив фахівець.

Водночас, говорячи про правові рамки роботи центрів, експерт звернув увагу, що функції з виявлення порушників військового обліку дедалі більше переходять до поліції.

"Тому що у нас заборонено їздити вулицями та затримувати людей, особливо коли це роблять представники ТЦК. Це, в принципі, незаконно. Те, що я бачу зараз, - дедалі більше функцій щодо виявлення осіб, які порушують військовий облік, передається саме поліції", - пояснив Муренко.

Мобілізація в Україні - останні новини за темою

"Главред" писав, що в Україні зросла частка мобілізованих, придатних до виконання бойових завдань, а кількість конфліктів під час мобілізаційних заходів зменшилася. Водночас Верховна Рада очікує від Міністерства оборони законодавчих пропозицій щодо комплексного реформування системи та підвищення справедливості мобілізації. Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Федір Веніславський.

Нагадаємо, раніше Федір Веніславський заявив, що Верховна Рада не розглядає питання про зниження призовного віку нижче 25 років і не планує мобілізацію жінок. Він також наголосив, що мобілізацію жінок не планують ані в Міністерстві оборони, ані в командуванні ЗСУ. У перспективі, за його словами, може бути розглянуто зниження верхньої межі мобілізаційного віку з 60 до 55 або 50 років.

Володимир Зеленський підписав законопроекти про продовження термінів дії воєнного стану та загальної мобілізації. Це вже двадцять перше продовження воєнного стану та мобілізації з початку повномасштабного вторгнення.

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