Розширення НАТО: Зеленський попередив Орбана та Фіцо про небезпеку

Президент України нагадав Орбану, що НАТО не повинно було розширюватися на Угорщину.

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Зеленський зробив заяву про розширення НАТО / Колаж: Главред, фото: Главред, facebook/robertficosk

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Зеленський відреагував на заяви Трампа про те, що війна в Україні нібито почалася через ігнорування попереджень РФ про можливий вступ України до НАТО

Президент України передав привіт Орбану та Фіцо та попередив про небезпеку

Президент США Дональд Трамп та його адміністрація неодноразово робили заяви про те, що війна в Україні нібито почалася через ігнорування попереджень Росії про можливий вступ України до НАТО. Український лідер під час спілкування з журналістами на форумі "Україна. Рік 2025" відреагував на заяви Заходу щодо розширення Альянсу.

За його словами, якщо до 1991 року між Радянським Союзом та США нібито була угода, що забороняла розширення НАТО на схід Європи, тоді яким чином Угорщина все ж приєдналася до Альянсу.

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"Угорщина отримала статус члена НАТО у 1999 році та входила у список тих країн, на які не повинно було розповсюджуватися членство в Альянсі...Як лідер Угорщини не боїться підіймати це питання", - сказав президент України.

Вступ країн до НАТО / Інфографіка: Главред

Зеленський наголосив, що, за словами Путіна, після розпаду СРСР до країн, які не мали б бути в НАТО, належать: Угорщина, Чехія, Болгарія, Словаччина та Румунія.

"Великий привіт Фіцо і Орбану. Чи це не ризик зараз все це робити? Чи це не ризик до їх суспільств і їх країн? І чи не ризик, що всі ці країни, які стали членами НАТО після тих чи інших домовленостей Радянського Союзу і Сполучених Штатів Америки, що вони всі сьогодні можуть бути, якщо Україна не вистоїть під ударом окупації або присутності російської армії на їх території?... Я вам навів реальний приклад з НАТО і я вважаю, що він небезпечний", - передав президент.

Зеленський "розгромив" Орбана та Фіцо щодо розширення НАТО - дивіться відео:

Вступ України в НАТО - новини за темою

Як повідомляв Главред, президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю Bloomberg заявив, що Україна очікує від партнерів гарантій безпеки, а членство в НАТО є найдешевшим варіантом забезпечення таких гарантій. Він зазначив, що питання про вступ України до Альянсу не повинно обговорюватися з Росією, а вирішуватися між Києвом та членами НАТО.

Пізніше президент України Володимир Зеленський повідомив, що вступ України до НАТО малоймовірний через спротив з боку США, Німеччини та Угорщини. В інтерв'ю The Economist він наголосив, що у разі неможливості приєднання до Альянсу Україні доведеться значно збільшити свою армію, щоб ефективно протистояти Росії.

Раніше голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко розповідав, що США наразі не готові прийняти Україну до Альянсу. Проте в разі відмови від НАТО, Україна може розраховувати на інший формат безпекових гарантій – угоду, схожу до тих, які США уклали з Південною Кореєю, Ізраїлем та Єгиптом.

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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