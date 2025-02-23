Завтра може бути переломний момент: Зеленський - про важливі зустрічі

Володимир Зеленський буде обговорювати з лідерами країн ЄС гарантії безпеки для України.

https://glavred.net/war/zavtra-mozhet-byt-perelomnyy-moment-zelenskiy-o-vazhnyh-vstrechah-10641914.html Посилання скопійоване

Завтра може бути переломний момент / Колаж: Главред, фото: ОП, Главред

24 лютого цього року може стати переломним для України. Про це під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025" заявив президент України Володимир Зеленський.

Він зазначив, що завтра, 24 люто, у Києві відбудуться важливі зустрічі в рамках саміту. Запланований приїзд 13 лідерів європейських країн, ще 24 лідери будуть брати участь у саміті онлайн.

"В нас буде у Києві керівництво Європейського Союзу, всі 24 комісари Європейського Союзу, парламентарі, багато делегацій", - сказав Зеленський.

відео дня

Президент розповідає, що у рамках саміту будуть підійматися питання, пов'язані з технологіями України. Також будуть обговорюватись гарантії безпеки для України.

"Ми будемо говорити про нашу стратегію не на найближчі роки, а тижні. Ми будемо обговорювати формати гарантій безпеки для України, передусім від Європи. Нам безумовно потрібні США. Завтра я запропоную, щоб найближчими днями ми зустрілись в одній зі столиць Європи і зрозуміли, який формат гарантій безпеки може бути для України", - сказав Зеленський.

Дивіться відео із пресконференції Володимира Зеленського:

Завтра може бути переломний момент / фото: скріншот

Новина доповнюється...

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред