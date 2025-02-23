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"Ми не можемо ділити все 50 на 50": Зеленський розкрив деталі угоди із США

Юрій Берендій
23 лютого 2025, 16:59оновлено 23 лютого, 17:43
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Перша угода щодо рідкоземельних металів між Україною та США не передбачала жодних гарантій безпеки, тому вона не була підписана, зазначив Зеленський.
'Ми не можемо ділити все 50 на 50': Зеленський розкрив деталі угоди із США
Угода між Україною і США - Зеленський вперше розкрив деталі / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Главред

Нещодавно між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським спалахнув конфлікт після відмови України від угоди щодо рідкоземельних копалин. Український президент пояснив, що жодного скандалу немає. За його словами, перша пропозиція передбачала поділ ресурсів 50 на 50, і він відмовився від таких умов, не дозволивши міністру підписати угоду. Про це він повідомив в рамках форуму "Україна. Рік 2025".

За його словами, Україна в рамках угоди із США щодо рідкоземельних металів потребує натомість гарантій безпеки.

"Це невід'ємна частина діалогу щодо цієї угоди. І ми готові. Давайте говорити про нафту, давайте говорити про газ. Ви видобуваєте - ми ділимось, ви пріоритет номер один. Але зробіть все, щоб зупинити ворога і щоб відновити справедливість для нас. Закінчіть цю війну, зупиніть, примусьте Путіна. Туди, як ви знаєте, це входив пакет стримування - зброя, ППО. Я хочу підкреслити: це була комплексна пропозиція. Нам потрібні гарантії безпеки, серед яких і посилення української армії, і укомплектування наших військових, і ППО - 100% захист неба над Україною", - сказав Зеленський.

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Він додав, що в першій угоді, яку отримала Україна з боку США не було зазначено жодних гарантій безпеки.

"Тут не було ніякого скандалу, просто вона не відповідає запиту. Питання про те, що "50 на 50, давайте все ділити". Ось так перша угода виглядала, і я сказав, що я не піду на це і не дам міністрам підписати це. (...) Це неможливо просто. Ми не можемо просто ділити 50 на 50, не розуміючи, що нас чекає попереду. Якби стояло питання "давайте ділити 50 на 50, в тому числі те що окуповано, ми вам допомагаємо - тоді це предметна розмова", - наголосив глава дерджави.

Він зауважив, що у другому варіанті угоди вже з'явилася сума в 500 млрд. Тоді стало очевидним, що всі попередні сигнали від США стосувалися саме боргу, і що таким чином Україна має його визнати.

Україна не вважає ні $500 млрд, ні $100 млрд боргом, оскільки ці кошти були надані США у вигляді грантів, а не кредитів. Володимир Зеленський наголосив, що Україна домовлялася про безповоротну допомогу, і ця угода була узгоджена з Джо Байденом.

"В угоді є, що на кожен долар допомоги США Україна повинна повернути два, це написано там. Я це підкреслив червоним. Для розуміння, це 100% кредит", - сказав він.

Він також порушив питання щодо продажу американської зброї іншим країнам, таким як Ізраїль, Катар і ОАЕ, вказавши на відмінність у підходах до фінансування оборонної підтримки

"Я хочу діалогу з Президентом Трампом. Я не підписую те, що будуть виплачувати 10 поколінь українців, – резюмував президент Зеленський.

'Ми не можемо ділити все 50 на 50': Зеленський розкрив деталі угоди із США
Що відомо про видобувний потенціал України / Інфографіка: Главред

Угода із США щодо коисних копалин - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Україна та США можуть найближчим часом укласти угоду про спільний видобуток українських корисних копалин, і наразі документ перебуває на стадії узгодження. Про це повідомив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Однак запропонований Вашингтоном варіант угоди не влаштовує Київ, оскільки умови є невигідними – США вимагають більше, ніж Україна витратила на оборону. Президент Володимир Зеленський не підтримує такий формат співпраці, про що повідомляє CNN.

У відповідь Україна направила Сполученим Штатам власний варіант угоди, який передбачає суттєве зменшення розміру фонду, в який надходитимуть кошти від видобутку ресурсів. Зеленський також прагне зустрічі з Дональдом Трампом наступного тижня у Вашингтоні. За даними NV, документ уже передано спецпредставнику президента США Кіту Келлогу, який після візиту до Києва прямує до Вашингтона для переговорів.

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