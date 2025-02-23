Переговори США та РФ 25 лютого в Ер-Ріяді: в Москві зробили несподівану заяву

В Росії на офіційному рівні спробували заяву президента США Дональда Трампа щодо проведення переговорів між країнами 25 лютого в Ер-Ріяді.

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В Москві зробили несподівану заяву щодо нового раунду переговорів / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, kremlin.ru

Росія офіційно спростувала інформацію про новий раунд переговорів зі США 25 лютого в Ер-Ріяді, про які раніше заявив президент Дональд Трамп. Про це повідомив заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков у коментарі російському пропагандистському виданню ТАСС.

До цього, 22 лютого в коментарі російським ЗМІ він повідомив, що в найближчі 2 тижні зустріч між Вашингтоном і Москвою пройде на рівні керівників профільних департаментів, які обговорять питання усунення "подразників" у двосторонніх відносинах.

Перед цими переговорами, як зазначив заступник Лаврова, плануються консультації за участю заступників, щоб визначити, хто саме представлятиме американську сторону.

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Рябков також уточнив, що зустріч відбудеться в третій країні, проте точне місце наразі узгоджується.

Що цьому передувало

Експрезидент США Дональд Трамп оголосив про проведення другого раунду мирних переговорів між США та Росією щодо припинення війни в Україні. Зустріч відбудеться 25 лютого в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, повідомляє Euronews.

За даними видання, Трамп зробив цю заяву в соціальній мережі C-Span, зазначивши, що новий раунд перемовин запланований через тиждень після першої зустрічі, яка також проходила в Ер-Ріяді.

Перший раунд переговорів викликав занепокоєння у Києві, оскільки українське керівництво, зокрема президент Володимир Зеленський, остерігається, що обговорення можуть відбуватися без безпосередньої участі України та з урахуванням інтересів Москви більше, ніж Києва.

Ініціатива Трампа викликала занепокоєння й серед країн Європейського Союзу, які у відповідь висловили підтримку Зеленському та згуртувалися навколо України.

Переговори між Росією та США - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що відновлення контактів між Росією та США не має викликати оптимізму у прихильників правлячого режиму в Білорусі. Як передає БелТА, він вважає, що Вашингтон може спробувати внести розкол між Росією та Китаєм.

Тим часом аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Володимир Путін прагне сформувати російську делегацію на переговорах зі США таким чином, щоб домогтися для Москви найвигідніших умов.

За словами виконавчого директора Інституту трансформації Північної Євразії Володимира Горбача, справжньою метою Путіна завжди був перегляд світового розподілу впливу. Саме цей намір лежав в основі російської агресії проти України, що триває ще з 2014 року.

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Хто такий Сергій Рябков? Сергій Олексійович Рябков (нар. 8 липня 1960, Ленінград) - російський дипломат, заступник міністра закордонних справ Росії, пише Вікіпедія.

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