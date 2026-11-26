Планові відключення електроенергії 27 листопада охоплять частину регіонів України та триватимуть протягом усієї доби.

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Відключення світла 27 листопада / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

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Де 27 листопада діятимуть графіки відключення світла

Скільки черг погодинних відключень застосують

У пʼятницю, 27 листопада, у частині областей України протягом усієї доби застосовуватимуть планові обмеження електропостачання. Відключення торкнуться як побутових споживачів, так і промисловості.

За даними Укренерго, для промислових споживачів діятимуть графіки обмеження потужності, а для всіх категорій споживачів запровадять графіки погодинних відключень обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

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Причиною обмежень стали наслідки російських атак на енергосистему України. Енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням електроенергії споживачам.

"Актуальні графіки відключень перевіряйте на офіційних сторінках вашого оператора системи розподілу", - наголошують в компанії.

Що означають черги відключень світла / Інфографіка: Главред

Чи можливі блекаути в Україні

Керівник енергетичних програм Українського інституту майбутнього Андріан Прокіп говорив, що ця зима не принесе енергосистемі принципово нових викликів.

За його словами, можливі довготривалі відключення і проблеми з теплопостачанням. Однак тепла зима може пом'якшити ці проблеми.

"Але абсолютно реалістичним є сценарій, за якого графіки будуть дуже жорсткими або взагалі виникатимуть блекаути в окремих регіонах - приблизно так, як ми це переживали у листопаді 2022 року", - додав він.

Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла - останні новини

Главред раніше писав, що в четвер, 26 листопада, у частині областей України світло вимикали цілодобово. Для побутових споживачів діяли графіки обсягом від 0,5 до 3,5 черги.

Нагадаємо, російські війська продовжують атакувати енергетичну інфраструктуру України. За останню добу внаслідок обстрілів пошкоджено значну кількість об’єктів, які забезпечують електропостачання регіонів. Через це частина споживачів у п’яти областях залишилася без світла.

Директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко говорив, що невеликі українські міста під час сильних морозів можуть залишатися без електроенергії до трьох діб, якщо російський удар виведе з ладу місцеву підстанцію.

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