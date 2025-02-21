Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

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- Українським фермерам загрожує профіцит капусти
- Ціни на продукт у 2025 році можуть впасти
На українському ринку у 2025 році може виникнути надлишок білокачанної капусти. Про це повідомляє портал EastFruit з посиланням на керівника овочевого господарства "Органік Д" Вадима Кричковського.
Це пов’язано з тим, що після високих цін на цей овоч у 2024 році багато фермерів вирішать масово зайнятися його вирощуванням, що призведе до профіциту.
"Після рекордних цін на капусту в 2024 році багато хто знову намагається зайти в цей сегмент. Я очікую, що у 2025 році ми можемо зіткнутися з профіцитом капусти, а отже, зниженням її ціни", – вважає спеціаліст.
За словами Кричковського, аналогічні ситуації вже відбувалися з іншими овочами. Високі ціни на певні культури, такі як морква та картопля, спонукали фермерів вкладатися у їхнє виробництво, що згодом призводило до зниження вартості через перевиробництво.
Однак фахівець наголошує, що овочівництво – це складний і ризикований бізнес. Недостатні знання технології вирощування можуть призвести до втрат і розчарування серед новачків.
"Багато хто залишає цю справу і повертається до попередніх видів діяльності", – додав спеціаліст.
Ціни на продукти в Україні - що відомо
Як повідомляв Главред, в Україні змінилася вартість овочів і фруктів. Ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль, а кріп і петрушка подешевшали.
Також нещодавно українців попередили про різке зростання цін на продукти. Є ризик, що подорожчають навіть продукти з дешевого сегмента, а головним чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні.
Молоко залишається на 23% дорожчим, ніж у січні 2024 року. Однак порівняно з груднем 2024 року ціна впала на 1,5 гривні або 8%.
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