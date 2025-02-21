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Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч

Даяна Швець
21 лютого 2025, 05:30
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У 2025 році українці можуть зіткнутися з профіцитом продукту, а отже, зниженням його ціни.
Розпродаж через надлишок: українців попередили про обвал цін на ключовий овоч
/ Колаж: Главред, фото: pixabay.com, УНІАН

Головне:

  • Українським фермерам загрожує профіцит капусти
  • Ціни на продукт у 2025 році можуть впасти

На українському ринку у 2025 році може виникнути надлишок білокачанної капусти. Про це повідомляє портал EastFruit з посиланням на керівника овочевого господарства "‎Органік Д"‎ Вадима Кричковського.

Це пов’язано з тим, що після високих цін на цей овоч у 2024 році багато фермерів вирішать масово зайнятися його вирощуванням, що призведе до профіциту.

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"‎Після рекордних цін на капусту в 2024 році багато хто знову намагається зайти в цей сегмент. Я очікую, що у 2025 році ми можемо зіткнутися з профіцитом капусти, а отже, зниженням її ціни"‎, – вважає спеціаліст.

За словами Кричковського, аналогічні ситуації вже відбувалися з іншими овочами. Високі ціни на певні культури, такі як морква та картопля, спонукали фермерів вкладатися у їхнє виробництво, що згодом призводило до зниження вартості через перевиробництво.

Однак фахівець наголошує, що овочівництво – це складний і ризикований бізнес. Недостатні знання технології вирощування можуть призвести до втрат і розчарування серед новачків.

"‎Багато хто залишає цю справу і повертається до попередніх видів діяльності"‎, – додав спеціаліст.

Ціни на продукти в Україні - що відомо

Як повідомляв Главред, в Україні змінилася вартість овочів і фруктів. Ціни на огірки продовжили зростати другий тиждень поспіль, а кріп і петрушка подешевшали.

Також нещодавно українців попередили про різке зростання цін на продукти. Є ризик, що подорожчають навіть продукти з дешевого сегмента, а головним чинником інфляційної динаміки залишається девальвація гривні.

Молоко залишається на 23% дорожчим, ніж у січні 2024 року. Однак порівняно з груднем 2024 року ціна впала на 1,5 гривні або 8%.

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