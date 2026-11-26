Глава російського МЗС Сергій Лавров вигадав нові "докази" утисків російськомовних в Україні та вкотре виправдав російське вторгнення.

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Лавров вкотре заговорив про "першопричини" війни / Колаж: Главред, фото: скриншот, Генштаб ЗСУ

Коротко:

Лавров заявив про нібито заборону російської мови в Україні

Глава МЗС РФ назвав вторгнення в Україну "вимушеним

Лавров перекрутив історію України та звинуватив Захід у затягуванні війни

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров знову взявся пояснювати, чому Росія напала на Україну, і традиційно не обійшовся без вигадок. Цього разу він заявив про нібито заборону російської мови в Україні.

Крім того, глава МЗС РФ назвав повномасштабне вторгнення РФ "вимушеним" і звинуватив Захід у зриві мирних переговорів.

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Як повідомляє ClashReport, Лавров заявив, що в Україні нібито заборонено розмовляти російською мовою. Водночас він стверджує, що українські керівники продовжують спілкуватися нею між собою, коли їх ніхто не чує.

"В Україні не можна говорити російською. Але коли їх ніхто не бачить і не чує, усі ці українські лідери спілкуються між собою російською", - сказав глава МЗС РФ. Жодних доказів на підтвердження своїх слів він не навів.

На зустрічі з учасниками програми "Діалог заради майбутнього" Лавров також розмірковував про так звані першопричини війни проти України. Російський міністр назвав вторгнення своєї країни "вимушеним", а відповідальність за відсутність прогресу в мирних переговорах переклав на європейських союзників Києва, пише The Moscow Times.

Окремо Лавров знову виклав власну версію історії України. Повторний другий тур президентських виборів 2004 року він назвав нібито організованим Заходом "переворотом", хоча рішення про його проведення ухвалив Верховний Суд України.

Події лютого 2014 року Лавров також охарактеризував як "переворот". При цьому він проігнорував обставини втечі тодішнього президента Віктора Януковича з країни після підписання угоди про врегулювання політичної кризи з опозицією.

Крім того, глава МЗС РФ звинуватив президента України Володимира Зеленського у "війні проти власного народу" від самого початку його президентства. Такі твердження ігнорують той факт, що Росія розпочала агресію проти України ще у 2014 році, задовго до обрання Зеленського главою держави.

Тимчасово окуповані території України / Інфографіка: Главред

На тій самій зустрічі Лавров заявив, що росіяни готові й надалі терпіти випробування через війну проти України.

"Наш народ ці випробування витримував, витримує і обов’язково так само чинитиме надалі", - сказав він.

Війна в Україні - останні новини

Як писав Главред, президент США Дональд Трамп закликав диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити військову агресію проти європейських територій і якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною. Американський лідер заявив, що щомісяця у війні гинуть тисячі людей, а досягнення миру стане значним результатом для всіх сторін.

Водночас західні розвідки в останніх оцінках дійшли висновку, що російський диктатор Володимир Путін не збирається всерйоз домовлятися про завершення війни проти України й планує продовжувати бойові дії щонайменше до кінця зими.

Крім того, міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що Росія не збирається відмовлятися від своїх цілей у війні проти України, а появу європейських військових контингентів на українській території Москва розцінюватиме як прямий вступ Європи у конфлікт.

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