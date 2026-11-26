Артистка зізналася, що сумує за рідними та шкодує про деякі свої колишні висловлювання.

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Брітні Спірс знову зустрілася з родичами / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

Співачка приїхала до рідного міста Кентвуд у штаті Луїзіана

Брітні відверто висловилася щодо своєї поведінки

Американська співачка Брітні Спірс провела День подяки в колі сім'ї, зокрема разом із батьком Джеймі Спірсом, який протягом 13 років контролював її життя та фінанси. Про це повідомляє TMZ.

За даними видання, 44-річна виконавиця возз’єдналася з родичами після багаторічного конфлікту. Співачка приїхала до рідного міста Кентвуд у штаті Луїзіана, де провела вихідні з матір’ю Лінн, батьком Джеймі, сестрою Джеймі Лінн, а також двома синами - Шоном Престоном і Джейденом Джеймсом.

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Зустріч стала несподіванкою на тлі тривалих сімейних суперечок і публічних взаємних претензій. Незадовго до свята Спірс опублікувала в Instagram емоційне звернення до близьких, яке згодом видалила.

У своєму дописі артистка зізналася, що сумує за рідними та шкодує про деякі свої колишні висловлювання. При цьому вона пояснила, що поверталася до болючих спогадів про сім’ю, оскільки відчувала необхідність захищати себе.

"Я така щаслива, що в мене така чудова родина… Мені дуже шкода, що я згадувала минулі проблеми, але, думаю, я зробила це, бо зрозуміла, що мушу захищати своє серце. Саме так я кохаю, і коли кохаю вас, то кохаю дуже сильно", - написала співачка.

Крім того, Брітні відверто висловилася щодо власної поведінки. Вона визнала, що інколи буває надмірно впертою і реагує по-дитячому. За словами виконавиці, раніше їй було непросто відкрито обговорювати з родичами накопичені образи. Тепер же, судячи з її звернення та сімейної зустрічі, вона налаштована відновити стосунки з близькими.

Примирення відбулося після чергового публічного конфлікту Спірс із родичами. На початку листопада співачка критикувала сестру Джеймі Лінн і колишнього чоловіка Кевіна Федерлайна. Зокрема, артистка була обурена тим, що під час її візитів до Луїзіани їй не дозволяли брати на руки племінницю Айві.

Однією з головних причин багаторічного відчуження в родині залишається історія опіки над співачкою. З 2008 року протягом 13 років її особисте життя, фінанси та важливі рішення перебували під контролем опікунів, серед яких був батько Джеймі Спірс. Цей період артистка неодноразово називала травматичним, звинувачуючи родичів у надмірному контролі.

У листопаді 2021 року суд офіційно припинив опіку над Брітні. Однак завершення судової тяганини не означало автоматичного відновлення сімейних стосунків. Співачка ще не раз публічно поверталася до пережитого та висловлювала претензії до близьких.

Брітні Спірс / Інфографіка: Главред

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