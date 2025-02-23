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Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни "цього тижня"

Юрій Берендій
23 лютого 2025, 18:03оновлено 23 лютого, 19:29
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Зеленський заявив, що завершити війну без участі України в переговорах неможливо, відреагувавши на пропозицію Трампа узгодити мирні позиції з Росією.
Зеленський відповів на слова Трампа щодо завернення війни 'цього тижня'
Зеленський відповів на заяву Трампа щодо термінів закінчення війни / Колаж Главред, фото: Главред, Donald J. Trump/ Facebook

Про що сказав Зеленський:

  • Війна в Україні не може закінчитись "вже цього тижня"
  • США прагнуть закінчити війну до кінця року

Президент України Володимир Зеленський вважає неможливим завершення війни без участі України в переговорах. Про це Зеленський заявив 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025", відповідаючи на запитання кореспондентки Fox News.

Він відреагував на заяву президента США Дональда Трампа про готовність узгодити мирні позиції з Росією вже цього тижня, назвавши такі перспективи нереалістичними.

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"Цього тижня завершити цю війну неможливо. З гарантіями для України. Принаймні, я не знаю, як без наших зустрічей можна це зробити", - сказав він.

Зеленський наголосив, що Сполучені Штати прагнуть досягти миру до кінця року, але для цього необхідна підтримка України. Вашингтон налаштований завершити активну фазу війни у 2025 році, проте без належної допомоги Києву реалізувати цей план буде складно.

Він також зазначив, що США робитимуть усе можливе, щоб бойові дії завершилися цього року, оскільки це залишається їхньою ключовою метою.

"І тому я кажу, що робити все для цього, не допомагаючи нам, це трішечки інший формат. Це те, з чого я почав. Мир через силу, але в напрямку Росії, а не в іншому напрямку. Ось приблизно так", - розповів він.

Війна в Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Зеленський заявив, що 24 лютого цього року може стати визначальним для України. У цей день у Києві відбудеться саміт, на який прибудуть 13 європейських лідерів, а ще 24 візьмуть участь онлайн.

Тим часом Росія готується до затяжної війни, нарощуючи виробництво боєприпасів, великих каліберних мін і ракет дальнього радіусу дії. За даними української розвідки, лише у 2025 році окупанти планують виготовити понад 7 мільйонів артилерійських снарядів і мін.

Наближаючись до третьої річниці повномасштабного вторгнення та фактично одинадцятої річниці війни, Кремль вперше визнав свою стратегічну помилку у 2022 році. Як зазначив Буданов, вище керівництво Росії усвідомило хибність свого рішення про початок широкомасштабної агресії проти України.

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