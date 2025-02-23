"Морози ще затримаються": синоптики прогнозують холодне 24 лютого

З 25-26 лютого морози поступово слабшатимуть, температура почне підвищуватися.

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Синоптики прогнозують холодне 24 лютого / колаж: Главред, фото: УНІАН

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Прогноз погоди від Наталії Діденко

Прогноз погоди від Укргідрометцентру

В Україні в понеділок, 24 лютого, очікується переважно сонячна погода, без опадів, хоча на сході країни пройде невеликий сніг, який до вечора припиниться. Про це розповіла синоптик Наталка Діденко у Facebook.

За її інформацією, морози ще затримаються, тому зима продовжує впливати на погоду. Найхолодніше буде на півночі України, де вночі температура опуститься до -10-16 градусів, в інших областях очікують -9-12 градусів, а на заході та півдні -3-9 градусів.

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"Протягом понеділка температура на заході країни підвищиться до +2+6 градусів, у більшості інших областей температура коливатиметься від -3 до +2 градусів тепла. Холодна погода збережеться на сході, де вдень температура буде -3-7 градусів", - ідеться в повідомленні.

У Києві 24 лютого без опадів і сонячно, але досить холодно: вночі температура знизиться до -12-14 градусів, а вдень триматиметься на рівні -2 до 0 градусів. Це перший знак того, що потепління вже наближається.

Проте ще залишиться кілька холодних ночей, зазначила синоптик. Із 25-26 лютого морози поступово слабшатимуть, температура почне підвищуватися, але на сході ще буде холодно до 1 березня. Потепління буде поступовим, без різких змін температури, і без надмірно теплих днів. Хоча взимку ще буде кілька холодних ночей, потім температура буде поступово підвищуватися.

"Дата завтрашня (третя річниця початку повномасштабної війни, - ред.) не повинна нас заводити в негативні емоції, а якраз усвідомити - вічною буде пам'ять про героїв, завжди відчуваємо й відчуватимемо гордість, любов і захоплення нашими людьми та нашою країною", - додала Наталка Діденко.

Як повідомляє Укргідрометцентр, у понеділок, 24 лютого, температура вночі опуститься до -10°...-12°, а вдень буде -1°...+1°.

Погода в Україні 24 лютого / Фото: meteoprog

Погода в Україні - останні новини

Раніше Главред повідомляв, що 23 лютого буде потужний вітер і 18-градусний мороз - Україну атакує холоднеча. Синоптик розповів, якою буде погода у вихідні та де будуть найсильніші морози і вітер.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує 17-градусний мороз - стало відомо, коли в регіони прийде потепління. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -16 градусів.

Нагадаємо, двотижневий шторм добігає кінця - Україну скоро атакує нова магнітна буря. Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

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Хто така Наталя Діденко Наталя Діденко - українська метеорологиня, телеведуча, блогерка. Працювала синоптиком в Українському гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наташею Діденко", пише Вікіпедія.

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