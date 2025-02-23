'Україна не визнає': Зеленський зробив заяву про переговори США та РФ

Офіційні переговори між США та Росією змінюють характер переговорного процесу, однак, такий сценарій не став несподіванкою для України зазначив Зеленський.

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Переговори між США та Росією - Зеленський зробив несподівану заяву / Колаж Главред, фото: kremlin.ru, Главред

Про що сказав Зеленський:

США та РФ завжди вели переговори між собою

Україна не визнає будь-які переговори без України

Сполучені Штати та Росія постійно проводили переговори протягом усієї війни, і цей процес триває. Водночас вирішення питання війни в Україні без її безпосередньої участі неможливе. Про це Зеленський заявив 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

"США з Росією завжди вели перемовини, і це правда, впродовж всієї війни. Тому у нас завжди були питання, і це правда. Просто це було непублічно, а зараз це публічно", - сказав Зеленський. відео дня

Дивіться відео заяви Зеленського про переговори між США та Росією:

Фото: скріншот

Він підкреслив, що нинішній етап переговорів є більш серйозним і, відповідно, небезпечним. Якщо раніше діалог вівся переважно на рівні розвідок, то зараз у ньому задіяні офіційні представники, що змінює характер переговорного процесу. Водночас для Києва ця ситуація не стала несподіванкою.

Президент також висловив бажання, щоб Україна була в пріоритеті та отримувала інформацію першою, перш ніж США вестимуть діалог з іншими сторонами. Однак рішення щодо формату переговорів залишається за Вашингтоном, який має власний підхід і двосторонні інтереси у відносинах із Росією.

"Але про Україну вирішувати без нас неможливо. Ми не визнаємо будь-які домовленості", - резюмував Зеленський.

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Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, напередодні з’явилася інформація про призупинення США продажу зброї Україні. Президент Володимир Зеленський уточнив, що військова допомога не скасована, але нових пакетів наразі не оголошено. За його словами, підтримка триває, проте не в обсягах, які були заявлені раніше.

Тим часом президент США Дональд Трамп оголосив про другий раунд мирних переговорів між США та Росією щодо завершення війни в Україні, запланований на 25 лютого в Ер-Ріяді. Про це повідомляє Euronews.

Однак Росія офіційно спростувала інформацію про ці переговори. Заступник міністра закордонних справ РФ Сергій Рябков заявив, що зустріч не відбудеться, про що повідомив у коментарі російському пропагандистському виданню.

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