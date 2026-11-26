Верушка стала однією з найвідоміших постатей світової моди у 1960-х роках.

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Померла популярна модель Верушка / Колаж Главред, фото Instagram/veruschkavera

Коротко:

Чим прославилася знаменита модель

Що відомо про її смерть

У віці 87 років померла німецька модель і актриса Верушка, справжнє ім'я якої - Вера фон Лендорф.

Як пише Page Six, її вважали однією з перших супермоделей в історії модної індустрії. Про смерть знаменитості повідомили 25 листопада. Вона пішла з життя 24 листопада в Берліні, в оточенні близьких.

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Про смерть моделі повідомила її сестра Катерина Каппельхоф-Вульф. Причина смерті поки що не розкривається.

Верушка стала однією з найвпізнаваніших постатей світової моди в 1960-х роках. Її незвичайна зовнішність, високий зріст і виразні риси обличчя зробили її музою провідних фотографів тієї епохи. Вона співпрацювала з Річардом Аведоном, Ірвінгом Пенном, Девідом Бейлі та Гельмутом Ньютоном.

Померла популярна модель Верушка / Фото Вікіпедія

Особливе місце в її кар’єрі посідала співпраця з американським Vogue. Модель з’явилася на обкладинці видання 13 разів і стала однією з найбільш високооплачуваних манекенниць свого часу. За даними ЗМІ, у період найбільшої популярності її гонорар міг сягати 10 тисяч доларів за один робочий день.

Майбутня зірка подіумів народилася 14 травня 1939 року в Кенігсберзі, який сьогодні називається Калінінградом. Її дитинство припало на роки Другої світової війни. Коли дівчинці було п’ять років, її батько, граф Генріх фон Лендорф-Штайнорт, був страчений нацистами за участь у змові проти Адольфа Гітлера. Після цього родина пережила важкі випробування й втратила колишнє становище.

У юності Вера вивчала мистецтво в Гамбурзі, а потім вирушила до Флоренції. Саме там у 1959 році фотограф Уго Мулас звернув на неї увагу і допоміг розпочати кар’єру моделі. Пізніше вона обрала сценічний псевдонім Верушка, під яким і здобула світову популярність.

Успіх у модельному бізнесі відкрив їй шлях у кінематограф. У 1966 році модель зіграла саму себе в культовому фільмі Мікеланджело Антоніоні "Фотозбільшення" (Blow-Up). Через десятиліття вона також з’явилася у фільмі "Казино Рояль" 2006 року, де зіграла графиню фон Валленштайн - учасницю знаменитої карткової партії з Джеймсом Бондом.

Однак Верушка не обмежувалася роботою перед камерою. Вона займалася художніми проєктами, експериментувала з боді-артом і створювала незвичайні автопортрети, в яких перетворювала власне тіло на частину навколишнього простору. У 1970-х роках її інтерес до мистецтва поступово став важливішим за модельну кар’єру.

В останні роки Верушка залишалася помітною фігурою у світі моди й періодично брала участь у зйомках та показах. Її образ продовжував надихати дизайнерів і фотографів навіть через десятиліття після піку популярності.

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