НБУ знизив офіційний курс долара, євро та польського злотого.

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Курс валют в Україні на 26 листопада / Колаж: Главред, фото: pixabay.com

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Який офіційний курс долара встановив НБУ на 27 листопада

На скільки копійок подешевшали євро та американська валюта

Скільки коштуватиме польський злотий у п'ятницю

На п'ятницю, 27 листопада, Національний банк України знизив офіційний курс валют. Долар, євро та польський злотий подешевшали порівняно з попереднім днем. Про це свідчать дані Національного банку України.

Курс долара

На п'ятницю офіційний курс американської валюти становить 45,11 грн/дол. Для порівняння, у четвер, 26 листопада, долар коштував 45,27 грн. Таким чином, за день він подешевшав майже на 17 копійок.

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Курс долара / Інфографіка: Главред

Курс євро

Європейська валюта також трохи втратила в ціні. НБУ встановив курс євро на рівні 49,49 грн. Попереднього дня він становив 49,53 грн. Отже, за добу євро подешевшав приблизно на 4 копійки.

Як змінювався курс євро в Україні / Інфографіка: Главред

Курс злотого

Польський злотий у п'ятницю коштуватиме 11,05 грн. Напередодні офіційний курс цієї валюти перебував на рівні 11,06 грн. За день злотий подешевшав майже на 1 копійку.

Яким буде курс валют з 30 листопада по 6 грудня

Директор департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності Глобус Банку Тарас Лєсовий прогнозує, що протягом грудня долар переважно триматиметься в межах 45-46 грн. Водночас на готівковому ринку курс продажу американської валюти ситуативно може сягати 46,5-47 грн. За оцінкою банкіра, перший тиждень зими мине відносно спокійно, без різких коливань попиту та пропозиції.

Зокрема, з 30 листопада до 6 грудня курс долара на міжбанку перебуватиме в діапазоні 45-45,7 грн, а на готівковому ринку - 45,2-46 грн. Євро на міжбанку та готівковому ринку, за прогнозом, коштуватиме 50-51,5 грн.

Серед чинників, які стримуватимуть різкі коливання, Лєсовий назвав перспективи міжнародного фінансування України, очікуване зростання валютних резервів і зниження психологічного напруження серед покупців валюти.

Водночас тиск на гривню зберігатиметься через інфляцію, витрати на відновлення пошкодженої інфраструктури та потребу підприємств в імпортному обладнанні. Додатковий попит на валюту можуть створити бюджетні виплати, премії та бонуси наприкінці року.

"Громадянам не слід сприймати тимчасове зростання курсу як сигнал до негайного придбання валюти. Адже після періодів підвищеного попиту нерідко настає стабілізація, а купівля долара на курсовому піку може виявитися фінансово невигідною", - порадив Лєсовий.

Курс валют в Україні - новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, директор департаменту "Глобус Банку" Тарас Лєсовий спрогнозував, що протягом 23–29 листопада курс долара перебуватиме в межах 45,1–45,75 грн. Він підкреслив, що п'ять чинників тиснутимуть на гривню наприкінці листопада. За оцінками, можливі валютні інтервенції Національного банку можуть становити 1–1,5 млрд доларів за тиждень.

Національний банк України у середу підвищив офіційний курс валют. Згідно з оприлюдненими даними, долар, євро та злотий показали зростання порівняно з попереднім днем. Офіційний курс становив 45,35 грн за долар, 49,61 грн за євро та 11,12 грн за злотий.

Національний банк України наступного дня знизив офіційні курси валют. У повідомленні зазначено, що долар і євро синхронно обвалилися, а злотий також показав спад. За даними, долар опустився до 45,27 грн, євро - до 49,53 грн, а злотий - до 11,05 грн.

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