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Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох: експерт назвав "цікавий" сценарій

Марія Николишин
19 лютого 2025, 17:36
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Наша війна з РФ є визначальною не тільки для нас, а й для Європи.
Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох: експерт назвав 'цікавий' сценарій
Трамп і Путін хочуть поділити світ на двох / колаж: Главред, фото: facebook.com/DonaldTrump, сайт Кремля

Ключові тези:

  • Мета Путіна - переділ впливу у світі
  • Ймовірно, Путіну вдалося нав'язати Трампу цю модель
  • Це дуже небезпечно для України

Метою російського диктатора Володимира Путіна справді був переділ впливу у світі. І це було метою російської агресії проти України з 2014 року. Про це на чаті в Главреді розповів виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії Володимир Горбач.

За його словами, ще на початку 2000-х Путін говорив про багатополярний світ: американський світ має бути зруйнований, натомість має з'явитися багатополярний світ, де кожна держава, що себе позиціонує та відчуває світовим лідером, мала би право вето на рішення всіх решту, свою зону впливу, у яку б не втручалися інші світові держави.

"Вочевидь, Путіну вдалося нав'язати Трампу цю модель, і він розпочав каденцію з пресування сусідів США - Канади та Мексики, спроб висловити претензії на Гренландію та Панамський канал. Це давня політика США, ще XIX століття - певний ізоляціонізм від решти світу, але домінування на Американському континенті", - наголосив експерт.

Однак, Горбач додав, що в Путіна і Трампа не вийде поділити світ на двох, бо існує третій глобальний гравець.

"Трампу і Путіну точно доведеться враховувати Китай, який теж претендує на свій вплив у світі. Але не факт, що китайців у цьому поділі влаштує хтось третій, тому що вони бачать світ двополюсним: китайський світ і американський. І Росію Пекін може розглядати як молодшого партнера в кращому разі", - вважає він.

Крім того, експерт підкреслив, що також є Євросоюз - серйозна економіка і серйозна сила, яка не дуже добре організована через різні бюрократичні процедури, затягування часу і хибні цілі, які вона час від часу перед собою ставить. Тим не менш, Європу теж не можна скидати з рахунків. Також є Індія, яка бачить себе противагою Китаю в Євразії.

"Частиною якого макрорегіону врешті-решт виявиться Україна - побачимо. Наша війна з РФ є визначальною не тільки для нас, а й для Європи, і для всього світу. Таким чином, там, де двоє захочуть поділити світ, з'явиться дуже багато охочих, які прагнутимуть відірвати собі шматочок або більший шматок", - зауважив Горбач.

На його думку, пішов процес регіоналізації та фрагментації глобального простору на шматки.

"Це дуже небезпечно для України, тому що вона перебуває між двома великими регіональними силами - Євросоюзом і Російською Федерацією", - підсумував виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії.

Дивіться відео чату з Володимиром Горбачем, у якому він розповів, чого чекати від переговорів Трампа і Путіна:

Переговори РФ та США - що відомо

Як повідомляв Главред, 18 лютого в Ер-Ріяді, столиці Саудівської Аравії, відбулись переговори представників США і Росії. Делегації погодилися створити команди високого рівня, які почнуть працювати над тим, щоб як найшвидше припинити війну в Україні, забезпечивши стабільність і справедливість для всіх сторін.

Відомо, що під час переговорів між США та Росією в Саудівській Аравії міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров виправдовував повномасштабне вторгнення Росії, перекладаючи відповідальність за війну на Україну і Захід.

Крім того, радник глави Офісу президента Михайло Подоляк різко розкритикував переговори між Росією і США в Саудівській Аравії, назвавши їх форумом для нових російських "ультиматумів".

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Хто такий Володимир Горбач

Володимир Горбач - виконавчий директор Інституту трансформації Північної Євразії, політичний аналітик Інституту Євро-Атлантичного співробітництва, експерт з питань зовнішньої та внутрішньої політики України.

Автор більше 75 публікацій в українських і закордонних виданнях на тему зовнішньої і внутрішньої політики України, в тому числі — виборчих стратегій і виборчих технологій, пише Вікіпедія.

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