Накриє весняна погода: стала відома точна дата потепління в Україні

Температура повітря скоро стане вищою, морози поступово відступатимуть.

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Погода в Україні - стала відома точна дата потепління в Україні/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Коли в Україні потепліє

Якою буде погода в Україні 23 лютого

Погода в Україні вже скоро стане теплішою, температура повітря підійматиметься до плюсових значень.

Потепління прийде у нашу державу, починаючи з 25 лютого. Про це розповіла синоптикиня Наталія Діденко.

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"Починаючи із 25-го лютого морози поступово слабшатимуть у більшості областей України, а вдень температура повітря підніматиметься до відлиги і невеликих "плюсів". У східній частині України морозна погода ще потриває, там відчутне підвищення температури повітря прийде на початку березня", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 23 лютого

У неділю, 23 лютого, в Україні ще триматиметься морозна погода. Вночі передбачається -10…-17 градусів, місцями буде -15…-19 градусів, у денні години -1…-7 градусів.

У західних областях та у південній частині вночі -7…-12 градусів, вдень на півдні близько нуля.

Найтепліше в неділю буде у західних областях, там максимальна температура буде на рівні 0…+5 градусів.

"Антициклон ще сильний, опади відганятиме, буде переважно сухо. Проте вплив східного циклону зумовить завтра у східних областях України сніг", – зазначила Діденко.

Погода в Україні 23 лютого/ meteoprog

Погода в Києві 23 лютого

У Києві 23 лютого опадів не очікується. Температура повітря вночі буде -12…-14 градусів, вдень у неділю мороз послабне до -2…-4 градусів.

Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Раніше Главред повідомляв, що буде потужний вітер і 18-градусний мороз – Україну атакує холоднеча. Синоптик розповів, якою буде погода у вихідні й де будуть найсильніші морози і вітер.

Також раніше повідомлялося, що Україну атакує 17-градусний мороз – стало відомо, коли в регіони прийде потепління. Погода в Сумах буде найхолоднішою. Там температура повітря опуститься до -16 градусів.

Нагадаємо, двотижневий шторм добігає кінця – Україну скоро атакує нова магнітна буря. Нова магнітна буря може вплинути на самопочуття людей.

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Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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