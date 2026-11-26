Трамп нагадав Путіну про ціну війни та закликав зупинити агресію.

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Що Трамп заявив Путіну / Колаж: Главред, фото: УНІАН, скріншот з відео

Ключові тези:

Трамп закликав Путіна припинити агресію

Президент США хоче якнайшвидшої угоди між Україною та РФ

Трамп обговорив війну з генсеком НАТО Марком Рютте

Президент США Дональд Трамп закликав диктатора та воєнного злочинця Володимира Путіна припинити військову агресію проти європейських територій і якнайшвидше укласти мирну угоду з Україною. Американський лідер заявив, що щомісяця у війні гинуть тисячі людей, а досягнення миру стане значним результатом для всіх сторін. Про це заявив президент США Дональд Трамп у повідомленні в соцмережі Truth Social.

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Американський президент стверджує, що під час переговорів із російським лідером у Китаї значну частину часу присвятив питанню припинення бойових дій. Він також висловив переконання, що домовленості між Москвою та Києвом можна досягти найближчим часом.

"Під час моїх переговорів у Китаї з президентом Росії Володимиром Путіним я багато часу приділив обговоренню того, що хотів би бачити припинення президентом Путіним усієї військової агресії проти територій у Європі. Сподіваюся, це дозволить укласти угоду між Росією та Україною, причому якомога швидше. Я справді вважаю, що це цілком реально. Тисячі людей гинуть щомісяця. Це справжня "кривава баня". І досягнення миру стане великою заслугою для всіх!" - заявив Трамп.

Хроніка завершення війни Дональдом Трампом / Інфографіка: Главред

Окремо президент США розповів про переговори з очільником НАТО Марком Рютте. Зустріч відбулася в його резиденції Мар-а-Лаго, де сторони обговорили війну Росії проти України, ситуацію навколо Ірану та оборонну співпрацю.

У спільній заяві Трампа і Рютте наголошується на необхідності не допустити подальшого розширення війни.

"Ми також детально обговорили важливість того, щоб Росія та Україна уникали будь-яких дій, які навмисно або ненавмисно можуть призвести до розширення війни, а також необхідність якнайшвидшого досягнення мирного врегулювання", - заявив він.

Сторони також обговорили перспективи мирного врегулювання та оборонні витрати країн Альянсу.

Ще однією темою стала американська військова промисловість. Трамп заявив про розширення виробничих можливостей оборонних компаній США, які будують понад 20 нових виробничих об'єктів.

За його словами, підприємства зосереджені на випуску систем Patriot, комплексів THAAD, ракет Tomahawk та інших видів озброєння.

"Ще ніколи Сполучені Штати не виробляли стільки військової техніки та боєприпасів, як зараз. Незабаром наші арсенали будуть повністю заповнені, і тоді наші союзники та партнери в усьому світі отримають від цього значну користь", - заявив президент США.

Який сигнал отримав Путін на переговорах у Китаї

США та Китай посилюють тиск на Володимира Путіна, намагаючись стримати його від ядерної ескалації та підтримки Ірану. Про це свідчить пункт про неприпустимість ядерної війни в підсумковій декларації зустрічі лідерів трьох держав. Політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Вашингтон і Пекін таким чином передають Кремлю спільний сигнал. Про він заявив в інтерв'ю Главреду.

"Глави трьох держав підтвердили, що в ядерній війні не може бути переможців і її ніколи не можна розв'язувати. Це цікавий пункт. Я вважаю, що таким чином США та Китай дотискають Путіна, щоб він не бешкетував і не допомагав Ірану. Позиції Пекіна та Вашингтона щодо ядерної програми Ірану співзвучні: обидві країни виступають проти того, щоб Іран мав ядерну зброю", - зазначив Загородній.

Окремим чинником стримування російського керівництва експерт назвав реакцію інших країн, які володіють ядерним арсеналом. Особливу вагу в цьому питанні він відводить Китаю, позиція якого має значення для Москви.

"У питанні можливого застосування ядерної зброї на Путіна тисне категорична позиція всіх ядерних держав, передусім Китаю", - пояснив Загородній.

Також аналітик прокоментував демонстрацію Володимиром Путіним так званої ядерної валізки під час зустрічі в Китаї. Цей епізод він не вважає переконливою демонстрацією військової переваги Росії.

"Усі й так знають, що Росія має ядерну зброю, стратегічні бомбардувальники тощо. Тому все це було звичайним "пусканням пилу в очі": Путіну, окрім радянської спадщини, похвалитися нічим і більше нічого показати - у нього немає жодних інших ознак сили та жодних інших досягнень", - заявив експерт.

Мирні переговори - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Дональд Трамп скептично відреагував на заяву Володимира Зеленського про прагнення американської сторони укласти мирну угоду до січня, запевнивши журналістів, що не прив'язаний до жодних конкретних дедлайнів. Почувши запитання про ці терміни, глава Білого дому усміхнувся, перепитав "Хто це сказав? Що він хоче, щоб я зробив?" та наголосив, що хотів би бачити завершення війни хоч сьогодні, однак "для танго потрібні двоє". Трамп також додав, що готовність Києва та Москви до домовленостей постійно змінюється залежно від конкретного дня.

Напередодні спецпредставник президента США Джаред Кушнер в інтерв'ю заявив, що під час переговорного процесу намагався стримувати тиск Дональда Трампа на Володимира Зеленського, хоча й вважає звичку української сторони виносити закриті дискусії у публічну площину контрпродуктивною. Як приклад він навів зустріч з українською делегацією в Маямі, де повідомив про готовність Трампа розглянути пропозицію Путіна щодо постачання дизельного пального в обмін на пом'якшення американських санкцій. За словами Кушнера, Зеленський одразу виступив із різким протестом, заявивши, що його роблять жертвою, на що Трамп тоді відповів, що Україні варто "знайти нового президента".

Раніше директор Національної розвідки США Джей Клейтон в ефірі телеканалу ABC News заявив, що Володимир Путін "зовсім не є другом" Сполучених Штатів у питанні війни проти України. Коментуючи нещодавнє звернення Дональда Трампа до очільника Кремля як до "друга" під час саміту АТЕС у китайському Шеньчжені 19 листопада, керівник американської розвідки пояснив це дипломатичним контекстом: за його словами, таке формулювання було цілком доречним саме в межах розмови лідерів трьох провідних ядерних держав про глобальну безпеку.

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