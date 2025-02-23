Не тисячі, а мільйони: скільки ракет та боєприпасів хоче виготовити РФ у 2025 році

РФ хоче виготовити більше боєприпасів, ніж країни Європи.

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РФ планує виготовити кілька мільйонів снарядів у 2025 році / Колаж: Главред, фото: Главред, Олександр Бондар 21 окрема механізована бригада

Росія готується до продовження війни і планує виготовити велику кількість артилерійських боєприпасів, мін великого калібру та ракет великої дальності. Про це повідомляє керівник Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

Лише артилерійських боєприпасів та мін великого калібру окупанти хочуть виготовити у 2025 році понад 7 мільйонів.

"В цьому Росія змагається і розуміє, що вона виготовляє більше, ніж разом країни Європи. Виробництво боєприпасів, ракет великої дільності. Цього року передбачається виробництво 3 тисяч. Це ті ударні засоби озброєння, які щодня знищують нашу інфраструктуру", - сказав Іващенко.

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