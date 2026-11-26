Місцева влада повинна розробити алгоритми оповіщення населення на випадок руйнування або виходу з ладу каналізаційних насосних станцій.

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Міста готуються до можливих перебоїв із водопостачанням / колаж: Главред, фото: t.me/kvk20

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Населення інформуватимуть про періоди максимального навантаження на системи водовідведення

Місцева влада має визначити маршрути постачання води населенню

В українських містах з населенням понад 100 тисяч осіб мають підготувати плани дій на випадок аварій на каналізаційних насосних станціях. Йдеться, зокрема, про графіки можливих перерв у водопостачанні, організацію пунктів розливу питної води та оперативне інформування мешканців. Відповідні заходи передбачені розпорядженням Кабінету міністрів України.

Згідно з документом, місцеві адміністрації повинні розробити алгоритми оповіщення населення на випадок руйнування або виходу з ладу каналізаційних насосних станцій.

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Зокрема, якщо така аварія трапиться, мешканців відповідної зони попередять про необхідність тимчасово скоротити споживання води та обмежити скидання стічних вод.

Крім того, людей інформуватимуть про періоди максимального навантаження на централізовані системи водовідведення. У ці години рекомендується переносити на інший час побутові справи, що вимагають значних витрат води. Повідомлення планують поширювати через засоби масової інформації та офіційні сайти.

Ще один захід передбачає підготовку схем оперативного розгортання пунктів розливу питної води. Також місцева влада має визначити маршрути доставки питної та технічної води населенню.

Окремо адміністрації зобов’язані встановити зони можливих обмежень водопостачання, черговість їхнього введення та відповідні графіки. Такі заходи можуть бути застосовані, якщо інших дій виявиться недостатньо для запобігання переповненню каналізаційних мереж, виходу з ладу очисних споруд або виникнення інших небезпечних наслідків.

При цьому у разі введення обмежень пріоритетне забезпечення водою гарантують закладам охорони здоров’я та іншим об’єктам критичної інфраструктури.

Чи можна повністю захистити міста від російських ударів: думка експерта

Експерт з енергетичної безпеки, президент Центру глобалістики "Стратегія XXI" Михайло Гончар у коментарі наголосив, що стовідсоткового захисту від ракетно-дронових атак не існує. Водночас, на його думку, це не скасовує необхідності захищатися всіма доступними засобами.

"Зрозуміло, що забезпечити стовідсотковий захист неможливо - ані засобами протиповітряної оборони, ані інженерними спорудами. Але що нам робити? Захищатися", - підкреслив фахівець.

Гончар також нагадав, що тактика масованих ударів не є новою для Росії: подібні атаки агресор уже проводив восени 2022 року.

"В принципі, нічого принципово нового в цьому немає. Згадаймо осінь 2022 року, коли Росія здійснювала подібні атаки. Тоді основні удари були спрямовані на підстанції об’єднаної енергосистеми України", - пояснив Гончар.

Ситуація з водою - подробиці

Нагадаємо, в Україні посилюють підготовку до можливих російських атак на системи водопостачання та водовідведення. Як повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький, уряд ухвалив низку рішень, частина яких не розголошується з міркувань безпеки.

Раніше в "Київводоканалі" мешканців закликали економити воду через складну ситуацію з критичною інфраструктурою після російських атак. Обладнання міських систем водопостачання працює з підвищеним навантаженням.

За даними підприємства, через інтенсивні російські обстріли комунальні системи столиці працюють у надзвичайно складних умовах. Щоб зменшити навантаження на обладнання та забезпечити стабільне водопостачання, мешканців міста просять економно використовувати воду.

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