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Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні

Юрій Берендій
23 лютого 2025, 11:32
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Загалом, протягом останнього тижня Росія запустила по території України майже 1150 ударних БпЛА різного типу та понад 1400 авіабомб, зазначив Зеленський.
Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні
Деталі рекордного удару по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, ДСНС України

Коротко:

  • РФ завдала наймасованішого удару "Шахедами" з початку війни
  • За тиждень ворог запустив по Україні понад 2500 цілей

В ніч на 23 лютого країна-агресор Росія використала для удару по Україні рекордну з війни проти України кількість ударних БпЛА типу "Шахед". Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Telegram.

За його словами, щодня українці протистоять повітряному терору. Напередодні третьої річниці повномасштабного вторгнення Росія атакувала Україну 267 ударними дронами — це наймасштабніший обстріл із використанням іранських безпілотників за весь час їхнього застосування.

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Зеленський додав, що загалом за тиждень зафіксовано майже 1150 ударних дронів, понад 1400 керованих авіабомб та 35 ракет різних типів.

"Дякую кожному й кожній, хто щоденно відбиває такі напади: авіації, зенітним ракетним військам, підрозділам РЕБ та мобільним вогневим групам Повітряних сил і Сил оборони. Дякую тим, хто на місцях рятує від наслідків обстрілів: ДСНС, медики, нацполіція", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що війна триває, і всі, хто може допомогти з посиленням ППО, повинні докладати максимум зусиль для захисту людей.

Він підкреслив, що лише в єдності всіх партнерів — Європи, США та всіх, хто прагне надійного миру — можливо забезпечити тривалий і справедливий мир для України.

"Дякую всім нашим партнерам, хто допомагає та розуміє це!", - резюмував президент України.

Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні
Що відомо про ударний БпЛА типу "Шахед" / Інфографіка: Главред

Деталі масованого удару по Україні 23 лютого

За даними Повітряних сил, у ніч на 23 лютого 2025 року (з 19:00 22 лютого) ворог здійснив атаку 267 ударними дронами типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил і Сил оборони України.

Станом на 08:00 підтверджено знищення 138 ударних дронів Shahed та інших типів у 13 областях. 119 безпілотників-імітаторів було локаційно втрачено без негативних наслідків, троє з них попрямували в бік Білорусі, один — у Росію.

Внаслідок атаки постраждали Дніпропетровська, Одеська, Полтавська, Київська та Запорізька області.

Рекорд з початку війни: Зеленський розкрив деталі масованого удару РФ по Україні
Скільки дронів збили в ніч на 23 лютого / Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Удари по Україні - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, увечері 22 лютого в Кривому Розі пролунав вибух – російські війська завдали ракетного удару по цивільному об'єкту. Про це повідомили голова Ради оборони міста Олександр Вілкул і керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Росія продовжуватиме ракетні й дронові атаки по Україні та навіть планує їх посилити. Військовий оглядач Денис Попович зазначив, що окупанти, ймовірно, спробують зміцнити свої позиції перед можливими переговорами, тому інтенсивність обстрілів українських міст зростатиме.

У ніч на 20 лютого загарбники здійснили масований удар по Україні, випустивши 161 дрон і 14 ракет. Основна атака була спрямована на критичну інфраструктуру Харківщини, куди російські війська завдали ракетних ударів. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Інші новини:

Що таке дрон Shahed

Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

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