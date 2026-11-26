Про це рішення стало відомо 25 листопада, проте подробиці поки що не розголошуються.

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Бред Пітт та Джолі владнали спір / колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Коротко:

До якої угоди дійшли Пітт і Джолі

Що відомо про їхнє рішення

Бред Пітт і Анджеліна Джолі поставили крапку в багаторічному судовому протистоянні, яке тривало після їхнього розлучення. Колишнє подружжя досягло позасудової угоди у справі про продаж частки у спільній французькій виноробні Château Miraval.

Про це повідомляє Page Six.

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Про рішення стало відомо 25 листопада. Представники акторів підтвердили, що сторони врегулювали конфлікт без подальшого судового розгляду. У спільній заяві вони наголосили, що пішли на цей крок в інтересах сім’ї, і попросили не чекати від них додаткових коментарів.

"Ми досягли позасудової угоди в найкращих інтересах нашої родини і більше не будемо коментувати ситуацію", - йдеться в заяві.

Бред Пітт може зітхнути з полегшенням / ua.depositphotos.com

Фінансові умови угоди поки що не розголошуються.

Суперечка навколо Château Miraval розпочалася після розлучення зіркової пари у 2016 році. Пітт і Джолі придбали французький маєток із виноградниками у 2008-му. Тут вони не тільки розвивали виноробний бізнес, а й відсвяткували весілля у 2014 році.

У лютому 2022 року Пітт подав позов проти колишньої дружини, звинувативши її в порушенні домовленості про те, що жоден із них не продаватиме свою частку в бізнесі без згоди іншого. Актор стверджував, що Джолі продала свою частку в компанії, пов’язаній із російським підприємцем Юрієм Шефлером, не отримавши його дозволу.

Джолі відкинула звинувачення і подала зустрічний позов на 250 мільйонів доларів. Вона заявила, що колишній чоловік намагався встановити контроль над виноробнею і чинив на неї тиск після розлучення.

Анджеліна Джолі може відпочити від судів / фото: ua.depositphotos.com

У судових документах актриса також розповіла про конфлікт, який, за її твердженням, стався під час сімейного перельоту у 2016 році. Джолі звинувачувала Пітта у фізичному та словесному насильстві щодо неї та деяких дітей. Актор заперечував звинувачення у жорстокому поводженні. За даними Associated Press, після розслідування інциденту американські правоохоронні органи не висунули проти нього кримінальних звинувачень.

Одним із ключових пунктів розбіжностей стала угода про нерозголошення. За версією Джолі, Пітт наполягав на підписанні документа, який обмежив би її можливість публічно говорити про ймовірне насильство. Представники актора відкидали таке трактування подій.

Розлучення Пітта та Джолі було остаточно врегульовано в грудні 2024 року - через вісім років після подання заяви. Однак майновий конфлікт навколо Château Miraval тривав і після цього.

Тепер колишнє подружжя домовилося завершити судову тяжбу. При цьому угода стосується саме їхнього спору між собою: окремі судові розгляди, пов’язані з виноробнею та компанією, яка придбала частку Джолі, можуть тривати.

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Про особу: Анджеліна Джолі Анджеліна Джолі - американська актриса кіно, телебачення та озвучування, кінорежисерка, сценаристка, продюсерка, фотомодель, посол доброї волі ООН. За даними Вікіпедії, актриса є лауреаткою премії "Оскар", трьох премій "Золотий глобус" (перша актриса в історії, яка три роки поспіль вигравала цю нагороду) та двох "Премій Гільдії кіноакторів США".

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