Плани Трампа щодо завершення війни в Україні: у Китаї зробили заяву

У Китаї три роки російсько-української війни "не сиділи, склавши руки", а нібито діяли, сказали у Пекіні.

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Китай - про плани Трампа: вікно для миру в Україні справді відкривається / Колаж: Главред, фото: скріншот YouTube, Вікіпедія

Головне із заяви Ван І:

Китай "сприяв" завершенню війни РФ і України

Китай бачить у планах Трампа можливість для встановлення миру

КНР і далі "працюватиме" над миром в Україні

У міністерстві закордонних справ Китаю сказали, що, мовляв, не сиділи склавши руки і впродовж трьох років буцімто сприяли "миру і діалогу". У Пекіні вбачають "вікно можливостей" для встановлення миру в Україні та начебто й надалі сприятимуть "політичному врегулюванню української кризи".

Як повідомляє пресслужба МЗС КНР, очільник дипломатичного відомства Ван Ї в інтерв'ю китайським журналістам після 10-денної поїздки до країн Євросоюзу, США та Південної Африки зробив заявив, що Пекін начебто сприяв мирному процесу в Україні.

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"Ми не сиділи, склавши руки"

"Китай не є ані творцем, ані стороною "української кризи" (так у КНР називають війну Росії проти України), але ми не сиділи, склавши руки. Протягом останніх трьох років ми активно сприяли миру і діалогу", - сказав він, забувши, що Пекін не засудив агресію Росії проти України.

Також він "додав", що Пекін завжди підтримував завершення війни через дипломатію і запустив "ініціативу" з Бразилією під назвою Друзі миру, в рамках якої Глобальний Південь показав, як бачить механізм встановлення миру.

"Останнім часом заклики до мирних перемовин посилюються, і вікно для миру в Україні дійсно відкривається. Хоча позиції всіх сторін поки що не зовсім узгоджені, діалог завжди кращий за протистояння, а мирні перемовини завжди кращі за війну, - зауважив Ван Ї, але не сказав, що пропозиція КНР і Бразилії передбачає заморозку війни на чинній лінії розмежування.

Позиція Китаю щодо війни Росії проти України / Інфографіка: Главред

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру"

Також він уточнив, що Пекін, мовляв, і надалі відіграватиме "конструктивну роль" у питанні дипломатичного завершення війни.

"Китай підтримує всі зусилля, спрямовані на досягнення миру, і сподівається, що зацікавлені сторони знайдуть стійкі та довгострокові рішення, що враховуватимуть занепокоєння одна одної", - наголосив Ван Ї.

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Як повідомляв Главред, журналісти The Wall Street Journal раніше написали, що Китай пропонує саміт Трампа і Путіна без Зеленського. Таким чином Пекін, мовляв, хоче "посприяти мирному процесу".

Китай став показувати зацікавленість у тиску на главу Кремля Володимира Путіна для завершення війни, сказав Володимир Зеленський. За словами президента, раніше Київ провів перемовини з Пекіном на рівні міністрів закордонних справ, і цю зустріч можна назвати важливою.

Китай планує зустріч щодо війни в Україні 24 лютого на засіданні Ради безпеки ООН, повідомляв постійний представник КНР при ООН Фу Цун. Однак якщо РФ запросить проведення цього дня альтернативної зустрічі, Пекін Москві не відмовить.

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Відносини Китаю та Росії на тлі війни в Україні Китай став головним партнером Росії після повного масштабного вторгнення в Україну та санкцій Заходу. При цьому Пекін наполягає, щоб Україна сідала за стіл переговорів із агресором на вигідних Путіну умовах. Крім того, Пекін продовжує експортувати до Росії верстати, електроніку та інші товари, які можуть допомагати Кремлю вести війну в Україні. Також Китай купує у РФ енергоносії, поповнюючи в такий спосіб її бюджет.

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