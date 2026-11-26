Україна отримала інформацію про підготовку Росією чергової масштабної атаки.

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Росія готує новий масований удар по Україні / Колаж: Главред, фото: скриншот, міноборони РФ

Головне із заяв Зеленського:

Росія готує новий масований удар по Україні

Наразі готується наступний обмін полоненими

Зеленський анонсував нові кроки для повернення українських дітей

Росія готує новий масований удар по Україні, тому найближчими днями громадян закликають особливо уважно стежити за сигналами повітряної тривоги. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні.

"Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо", - нагоосив президент. відео дня

Звідки РФ атакує Україну ракетами / Інфографіка: Главред

Україна працює над посиленням захисту від дронів

Зеленський також повідомив про роботу з міжнародними партнерами над додатковими пакетами озброєння. Зокрема, у Києві представники України провели переговори з делегацією однієї з партнерських країн.

Під час зустрічі обговорювали захист української інфраструктури від різних типів безпілотників.

У низці регіонів залишається складною ситуація з відновленням​

За словами глави держави, після попередніх російських ударів ситуація з відновленням залишається надзвичайно складною в Дніпрі, Павлограді та інших громадах Дніпропетровщини, зазначив Зеленський.

"У Дніпрі надзвичайно складно, у Павлограді, в інших громадах області. Наша Харківщина. Одеса та область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та під ударами. Донеччина. Миколаїв та область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення", - зазначив Зеленський.

Україна готує новий обмін полоненими

Президент повідомив, що Україна готується до наступного обміну військовополоненими та сподівається на значну кількість звільнених українців.

Водночас триває робота над поверненням українських дітей, яких викрала Росія. За словами глави держави, Україна готує нові кроки для їхнього повернення додому.​

"Важливо, що жодного аспекту цієї війни ми не забуваємо і працюємо, щоб повернути наших людей із російського полону: зараз готується наступний обмін. Сподіваємось, це буде значний обмін. Також працюємо, щоб із Росії повертались українські діти. Ми готуємо нові такі кроки", - йдеться в повідомленні.

Зеленський також повідомив про розширення міжнародної коаліції з повернення українських дітей. Після зустрічі президента з прем’єр-міністром Угорщини до неї приєднався Будапешт. Тепер коаліція об’єднує 54 країни.

Ракетні удари РФ по Україні - останні новини

Главред писав, що РФ вже завершує підготовку до нового масованого удару по Україні. Мішенями окупантів стануть енергетика й логістика, а також об'єкти життєзабезпечення у містах і громадах, заявив Зеленський після селектора 26 листопада.

Нагадаємо, моніторингові канали фіксували підготовку РФ до масованого ракетного удару. Зокрема, стратегічні бомбардувальники Ту-160 передислокували з Далекого Сходу на аеродром "Енгельс-2" для спорядження ракетами. На Далекому Сході також почали споряджати ракетоносці Ту-95МС.

Серйозною проблемою для української протиповітряної оборони залишається балістика. За оцінкою Kyiv Post, за вересень-листопад вдалося перехопити лише 26 із приблизно 331 балістичної та гіперзвукової ракети. Чотири партії ракет PAC-3 для України поки не схвалені в США.

Літаки Ту / Інфографіка: Главред

Скільки балістичних ракет може виробляти Росія

Військово-політичний оглядач групи Інформаційний спротив Олександр Коваленко в інтерв'ю Главреду звертав увагу, що найскладніше для української ППО - саме балістика.

"З перехопленням російської балістики справді серйозна проблема", - наголосив експерт.

Говорячи про темпи виробництва, Коваленко пояснив, що країна-агресорка здатна регулярно поповнювати запаси таких ракет.

"Зараз РФ стабільно виробляє три балістичні ракети на добу, тобто за місяць вона здатна виробити 90 таких ракет", - пояснив Коваленко.

Водночас, за словами аналітика, окрім ураження інфраструктури, Росія "ставить перед собою й інше завдання - терор цивільного населення".

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