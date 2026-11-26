Оргкомітет скликав позачергове засідання та переглянув рішення щодо участі гурту SPOKUSY у національному відборі.

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Скандал навколо національного відбору на "Євробачення-2027" / колаж: Главред, фото: instagram.com/spokusy

Коротко:

Гурт потрапив до оприлюдненого раніше лонг-листа учасників національного відбору

Після дискваліфікації SPOKUSY у лонг-листі Національного відбору на "Євробачення-2027" залишаються 17 виконавців

Український гурт SPOKUSY більше не братиме участі в Національному відборі на "Євробачення-2027". Таке рішення організатори ухвалили через неетичну поведінку та висловлювання співзасновника колективу та гітариста Ігоря Черепанова. Питання розглянули на позачерговому засіданні оргкомітету 26 листопада, повідомляє "Суспільне".

Гурт потрапив до оприлюдненого раніше лонг-листа учасників Нацвідбору. Однак незабаром після публікації списку в соцмережах з’явилися повідомлення про листування Черепанова з неповнолітніми дівчатами. У них вбачали можливі ознаки грумінгу.

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У "Суспільному" пояснили, що перед формуванням лонг-листа організатори перевіряють артистів на предмет репутаційних ризиків. При цьому під час первинної перевірки відомостей про можливий грумінг не було. Після появи відповідної інформації оргкомітет скликав позачергове засідання та переглянув рішення щодо участі гурту.

Раніше стало відомо, що Ігор Черепанов нібито запрошував на вечірки 15-річних дівчат і фліртував з ними, знаючи про їхній вік. Одна з дівчат оприлюднила скріншоти кількох листувань із музикантом. Під публікацією також з’явилися коментарі інших користувачів, які розповіли про подібний досвід спілкування з ним.

В офіційній заяві "Суспільного" наголосили на неприпустимості подібних контактів з неповнолітніми.

"Суспільний мовник "Суспільне" категорично засуджує стосунки, грумінг та будь-які комунікації сексуального характеру з неповнолітніми. Групу SPOKUSY дискваліфікували за порушення пункту 4.6 Правил Національного відбору на участь у пісенному конкурсі Євробачення-2027. Він передбачає, що учасники відбору не повинні мати випадків неетичної поведінки або висловлювань ані під час конкурсу, ані в минулому", - йдеться в повідомленні.

Після дискваліфікації SPOKUSY у лонг-листі Нацвідбору на "Євробачення-2027" залишаються 17 виконавців. Найближчим часом організатори визначать учасників фіналу конкурсу.

Україна на Євробаченні / інфографіка: Главред

Де відбудеться "Євробачення-2027"

Наступного року міжнародний пісенний конкурс вперше прийме Болгарія. Право на проведення конкурсу країна отримала після перемоги виконавиці DARA з композицією Bangaranga на "Євробаченні-2026".

Місцем проведення конкурсу стане місто Бургас на узбережжі Чорного моря. Шоу відбудеться на арені Arena Burgas. Півфінали заплановано на 11 та 13 травня, а гранд-фінал відбудеться 15 травня 2027 року.

Україна вже готується визначити свого представника, якому доведеться виступити на міжнародній сцені та поборотися за перемогу.

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Євробачення-2027 Пісенний конкурс "Євробачення-2027" офіційно відбудеться в Болгарії, у приморському місті Бургас. Право приймати 71-й конкурс країна отримала завдяки перемозі співачки DARA з піснею "Bangaranga" на "Євробаченні-2026" у Відні. Організатори в особі Європейського мовного союзу (EBU) та Болгарського національного телебачення (BNT) обрали Бургас серед інших претендентів (Софія, Варна, Пловдив) завдяки його сучасній інфраструктурі та технічному потенціалу. Усі основні етапи конкурсу відбудуться в прямому ефірі на багатофункціональній "Arena Burgas", відкритій у 2023 році. Перший півфінал відбудеться 11 травня 2027 року, другий півфінал - 13 травня 2027 року, гранд-фінал - 15 травня 2027 року.

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