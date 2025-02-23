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У Зеленського зробили прогноз про угоду зі США щодо рідкоземельних металів

Андрій Ганчук
23 лютого 2025, 09:57
947
Сторони продовжують обговорювати договір, який збираються підписати, сказав Михайло Подоляк.
Зеленський, Україна, США
Влада продовжує вивчати проєкт договору України та США щодо корисних копалин / Колаж: Главред, фото: Офіс президента

Головне із заяви Подоляка:

  • Угода щодо копалин має розв'язати два завдання
  • Україна працює над угодою щодо рідкоземельних металів
  • Угода щодо копалин може бути підписана найближчим часом

Україна і США вже найближчим часом можуть підписати угоду про взаємний видобуток українських корисних копалин ресурсів. Документ опрацьовується та узгоджується сторонами. Про це заявив радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк.

Україні потрібні гарантії безпеки

В ефірі Freedom він розповів про те, що угода має вирішити два ключові завдання: справедливо розподілити доходи від потенційних проєктів і надати гарантії безпеки Україні.

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"Президент Зеленський ставиться до підготовки такого документа в робочому форматі. Тобто, його мають відпрацювати профільні міністерства, порахувати тактико-технічні параметри. Міністерство оборони, Офіс президента України мають оцінити, доопрацювати з точки зору гарантій безпеки, які також будуть прописані в цьому документі. Я не бачу трагедії, що договір обговорюється, обговорюється досить ретельно на різних рівнях, створені робочі команди тощо", - пояснив ситуацію Подоляк.

У Зеленського зробили прогноз про угоду зі США щодо рідкоземельних металів
Коротко про корисні копалини України / Інфографіка: Главред

Також він додав, що підписання угоди - "питання найближчого часу".

"Почекаємо офіційного підписання, і тоді вже обговоримо деталі, які перебувають всередині цього документа", - підкреслив Михайло Подоляк.

Угода України та США щодо рідкоземельних металів - новини за темою:

Як повідомляв Главред, джерела журналістів у владі розповіли, що Україна передала США варіант угоди щодо копалин, а Зеленський хотів би особисто обговорити деталі договору з Трампом наступного тижня. Як відомо, Штати пропонували, щоб розмір фонду, куди надходитимуть доходи від корисних копалин, становив 500 мільярдів доларів, а Україна пропонує, щоб він був 100 млрд.

Проєкт угоди від США щодо копалин не влаштовує Київ, написали журналісти CNN. Річ у тім, що американці вимагають більше грошей, ніж вони витратили на оборону України. Київ же наполягає на гарантіях безпеки, які стали б запобіжником від нового нападу агресора Росії.

Штати не отримають право власності на активи і не створять нового боргового тягаря для України в рамках угоди, сказав американський міністр фінансів Скотт Бессент. За його словами, доходи від інвестицій мають піти на розвиток України.

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