Пройти перевірку можна без поїздки до сервісного центру - через відеозв'язок, Дія.Підпис або посольство.

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Комуз пенсіонерів можуть припинити виплачувати пенсію / Колаж: Главред, фото: magnific.com, УНІАН

Ключові факти:

Ідентифікацію треба пройти до 31 грудня 2026 року

Вимога стосується пенсіонерів за кордоном і на ТОТ

Без перевірки виплату можуть призупинити

До 31 грудня 2026 року пенсіонери та одержувачі страхових виплат, які тимчасово живуть за кордоном або на тимчасово окупованих РФ територіях, мають пройти фізичну ідентифікацію. Якщо цього не зробити вчасно, виплату можуть призупинити до виконання встановлених вимог. Про це повідомило Головне управління Пенсійного фонду України в Київській області.

За чинним законодавством, ці дві категорії мають проходити ідентифікацію щороку до 31 грудня.

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Водночас українці, які виїхали з окупації на підконтрольну територію, можуть уникнути цієї процедури. Для цього потрібно перевести виплату пенсії чи страхових виплат за новим місцем проживання.

Схожий перелік наводить і Головне управління ПФУ в Харківській області. Там окремо наголошують, що ідентифікацію мають пройти й люди, які виїхали з ТОТ, але не повідомили про це відповідні органи. Призупинену виплату поновлять лише після проходження процедури.

Як пройти фізичну ідентифікацію пенсіонеру

У Пенсійному фонді перелічують кілька способів пройти перевірку:

особисто в будь-якому сервісному центрі ПФУ (незалежно від місця реєстрації) або в установі уповноваженого банку;

за допомогою відеоконференцзв'язку з працівником фонду;

через Дія.Підпис (Дія ID);

через закордонні дипломатичні установи України - для тих, хто тимчасово перебуває за кордоном.

Зареєструватися на відеоідентифікацію можна через сервіс "Заява на ідентифікацію за допомогою відеоконференцзв'язку" на вебпорталі ПФУ або через контакт-центр за номерами 0 800 503 753, (044) 281-08-70 та (044) 281-08-71. Електронний підпис для цього не потрібен. Під час відеозв'язку у визначені день і час треба показати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, і відповісти на запитання спеціаліста.

У дипломатичній установі потрібно отримати документ, який підтверджує факт перебування особи в живих. Його надсилають поштою до територіального органу ПФУ разом із заявою про поновлення виплат або подають в електронній формі через вебпортал фонду, підписавши кваліфікованим електронним підписом.

Що ще треба повідомити Пенсійному фонду

Людям, які виїхали з тимчасово окупованих територій, окрім зміни адреси виплати, необхідно повідомити ПФУ, що вони не отримують пенсійних чи страхових виплат від органів пенсійного забезпечення країни-агресорки рф. Таке повідомлення подають особисто в сервісному центрі або через портал електронних послуг ПФУ. Повторювати його щороку не потрібно.

Перевірити результат і останню дату ідентифікації можна в сервісі "Моя ідентифікація" в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг або в мобільному застосунку Пенсійний фонд.

Чому можуть призупинити пенсію та як її відновити / Інфографіка: Главред

Чому ідентифікація стає проблемою для пенсіонерів на окупованих територіях

Експерт із пенсійних питань Сергій Коробкін у коментарі Слово і Діло пояснив, що правила ідентифікації для переселенців з 2014 року змінювалися кілька разів.

"Пенсійне законодавство постійно змінюється. Починаючи з 2014 року правила так званої ідентифікації для переселенців переписувалися кілька разів. Згодом для частини внутрішньо переміщених осіб цю вимогу скасували. Натомість для тих, хто, так би мовити, переселився за кордон, навпаки, цю норму ввели", - зазначив Коробкін.

За його словами, найскладніше пройти перевірку тим, хто залишився під окупацією, адже для цього потрібен доступ до українських сервісів і зв'язку.

"Пройти так звану фізичну ідентифікацію тим, хто перебуває на тимчасово окупованих територіях, технічно інколи неможливо. Потрібен доступ до інтернету, до українських сайтів, до українського мобільного зв'язку тощо", - наголосив експерт.

Про наслідки пропущеної перевірки раніше говорила провідна юристка з аналітики законодавства ГО Донбас SOS Наталя Юрлова. У коментарі Українському Радіо вона розповіла, що на початку 2026 року без пенсій залишилися навіть ті, хто перебував на підконтрольній території і восени спілкувався з Пенсійним фондом.

"Тобто на 2-3 місяці люди залишаються без єдиного джерела доходу", - зазначила Юрлова.

Пенсії в Україні - новини за темою

Як повідомляв Главред, з 1 січня 2027 року в Україні зростуть вимоги до страхового стажу. Для виходу на пенсію у 60 років знадобиться щонайменше 34 роки стажу. У 2028 році ця вимога зупиниться на позначці 35 років.

Крім того, частина українців може отримувати нижчу пенсію через неповні дані про стаж. Пропущені періоди роботи зменшують коефіцієнт стажу, від якого залежить розмір виплати. Перевірити свої дані можна в сервісі Пенсійний калькулятор на порталі ПФУ.

Також окремим категоріям пенсіонерів у грудні нараховують доплати. Залежно від категорії доплата до пенсії становить до 4 213 грн або до 4 050 грн. Неоцифрований стаж при цьому не зникає, а документи про нього приймають і далі.

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