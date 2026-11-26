Коротко:
- Якого кольору виявився торт із сюрпризом
- Як відреагували майбутні батьки
Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовцька поділилася з шанувальниками радісною новиною в Instagram.
Разом зі своїм чоловіком, співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим (Geed), вони влаштували гендер-паті та дізналися стать майбутньої дитини.
На відео пара розрізала величезний торт, який зовні був повністю білим, а всередині виявився з синьою начинкою. Очевидно, що у пари буде син.
Сама Катерина просто прокоментувала зворушливе відео: "Наш хлопчик".
На відео видно, як емоційно вона відреагувала на радісну новину й почала обійматися.
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Про реаліті-шоу "Холостяк"
"Холостяк" - реаліті-шоу про побачення, яке з’явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проєкту "The Bachelor", повідомляє портал "Вікіпедія".
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