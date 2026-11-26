Катерина Лозовицька та її чоловік поділилися радісною новиною зі своїми підписниками.

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Катерина Лозовцька та її чоловік розкрили стать дитини / Колаж Главред, фото Instagram/kateryna_lozovytska

Коротко:

Якого кольору виявився торт із сюрпризом

Як відреагували майбутні батьки

Переможниця 12-го сезону романтичного реаліті-шоу "Холостяк" Катерина Лозовцька поділилася з шанувальниками радісною новиною в Instagram.

Разом зі своїм чоловіком, співаком азербайджанського походження Гідаятом Сеїдовим (Geed), вони влаштували гендер-паті та дізналися стать майбутньої дитини.

відео дня

Лозовицька та її чоловік стануть батьками хлопчика / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

На відео пара розрізала величезний торт, який зовні був повністю білим, а всередині виявився з синьою начинкою. Очевидно, що у пари буде син.

Лозовцька та її чоловік стануть батьками хлопчика / Фото Instagram/kateryna_lozovytska

Сама Катерина просто прокоментувала зворушливе відео: "Наш хлопчик".

На відео видно, як емоційно вона відреагувала на радісну новину й почала обійматися.

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