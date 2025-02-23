'Є пілотний проект': Зеленський анонсував перехід України на контрактну армію

Повний перехід на контрактну армію може відбутись лише після закінчення гарячої фази війни, вже існує пілотний проєкт, зазначив президент Зеленський.

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Зеленський анонсував перехід України та контрактну армію - що відомо / Колаж Главред, фото: УНІАН

Коротко:

Зеленський доручив усунути недоліки програми "Контракт 18-24"

Є проблема із ротаціями на фронті

"Контракт 18-24" є пілотним проектом для запровадження контрактної армії

Володимир Зеленський закликав усунути недоліки в програмі "Контракт 18-24", зокрема щодо добровольців, які стали на захист України ще на початку повномасштабного вторгнення РФ. Про це Зеленський заявив 23 лютого під час пресконференції на форумі "Україна. Рік 2025".

"Я попросив розібратися з деякими речами, які не спрацювали в контракті 18-24, передусім щодо хлопців, які у віці 18-24 пішли добровільно, але з самого початку війни. Вони пішли добровольцями, а на них не розповсджується контракт. Вони (військове керівництво, - ред.) розберуться з цим, вони мені пообіцяли", - сказав Зеленський. відео дня

Президент зазначив, що наразі в проєкті беруть участь окремі бригади, які мають платформу для якісної підготовки. Він пояснив, що такий вибір зробили самі військові, і найближчі два місяці будуть присвячені вирішенню цього питання. Після цього планується залучення інших бригад, щоб забезпечити рівні умови для всіх.

Крім того, Зеленський визнав наявність проблеми з ротаціями на фронті.

Президент наголосив на необхідності підготовки української армії до повного переходу на контрактну основу, що стане актуальним після завершення активної фази війни.

Він зазначив, що серед військових є мобілізовані, які добровільно долучилися до захисту країни, і для них важливо визначити подальші кроки. Водночас військове керівництво має забезпечити умови для переходу на контрактну службу.

За оцінкою Зеленського, наразі боєздатна армія України налічує приблизно 800 тисяч військових, проте після завершення інтенсивних бойових дій військовослужбовці матимуть можливість повернутися до цивільного життя.

"Я дав завдання на Ставці. У них вже є пілот (пілотний проєкт, - ред) 18-24 (років, - ред). Це контрактна армія. Їм потрібно вже думати, коли закінчиться "гаряча" стадія війни, вони повинні запропонувати", - додав президент.

Контракт для громадян віком 18-24 роки - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, в Україні планують розширити залучення молоді до армії, зокрема через запровадження спеціального однорічного контракту для осіб віком 18-24 роки. Президент України в інтерв’ю Reuters пояснив, що ця ініціатива не є мобілізацією.

Міністерство оборони офіційно оголосило про старт проєкту "Контракт 18-24", який передбачає добровільну службу в Силах оборони протягом одного року для громадян цієї вікової категорії.

Політолог Петро Олещук у коментарі Главреду висловив думку, що вимоги західних партнерів щодо зниження призовного віку є маніпулятивними. Він зазначив, що міжнародні союзники не виконали взяті на себе зобов’язання щодо постачання озброєння, на що також звертав увагу президент Зеленський.

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