Інавгурація Трампа та нові вимоги Путіна: головні новини України (дайджест)

Новини України 20 січня станом на 22:00: ключові події дня, включно з військовою ситуацією, дипломатичними заявами та важливими внутрішніми рішеннями.

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Головні новини України станом на 22:00 20 січня / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Головні новини України станом на 22:00. Добірка Главреда:

Пріоритет - переговори з Путіним: Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні

Під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну, щоб домовитися про зустріч із ним.

"Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

відео дня

Як пише CNN, Трамп доручив своїм помічникам організувати дзвінок Путіну найближчими днями після його присяги. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

Не перемога України: у Time розкрили плани Байдена щодо війни

Повномасштабне вторгнення РФ в Україну триває вже три роки, і від самого початку серед цілей адміністрації 46-го президента США Джо Байдена не було перемоги України у війні проти Росії.

Як пише видання Time, Байден визначив три цілі для відповіді США.

РФ розривають вибухи: рій БпЛА атакував важливі авіаційні заводи Казані

У ніч на 20 січня серія вибухів сколихнула Казань та Рязанську область Росії. Безпілотники атакували аеродром "Дягілєво" та об'єкти Казанського авіаційного заводу. Про це повідомили місцеві Telegram-канали та Міноборони РФ.

У Казані близько 4:00 ранку місцеві жителі помітили в небі безпілотники. Одразу після цього сталося кілька потужних вибухів, більшість з яких пролунали в Авіабудівному районі міста. Місцеві повідомляють також про яскраві спалахи в небі.

У Трампа назвали три основні питання для припинення війни в Україні

Обраний президент США Дональд Трамп, інавгурація якого запланована на 20 січня, рішуче налаштований домогтися завершення війни, яку проти України розпочала країна-агресор Росія. Про це заявив майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц.

За його словами, на шляху до припинення війни в Україні залишаються три питання, які, на його переконання, мають бути ключовими та стосуються можливих переговорів України з РФ, пише CBS.

Іран може передати РФ зброю проти українських морських дронів: в ISW розповіли деталі

Іран може передати країні-агресорці Росії зброю, яка може допомогти окупантам протистояти українським безпілотникам у Чорному морі – йдеться про кулемети Moharram.

Про це кажуть аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) з посиланням на заяви російських блогерів.

Дві умови закінчення війни: ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа

Мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела, команда новообраного президента США Дональда Трампа в перспективі може вийти на переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні з двома ключовими позиціями.

Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР

Україна провела місію з високими ставками, щоб продемонструвати світу, що разом з РФ воюють північнокорейські війська. В результаті операції ЗСУ здобули важливий доказ – вони захопили першого солдата КНДР у полон. Про це пише The Wall Street Journal.

Не мирна угода, а капітуляція: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні

Новообраний президент США Дональд Трамп, імовірно, не зможе дати поштовх до мирних переговорів між Росією та Україною, принаймні, на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль. Як стверджує оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, "це була б не мирна угода, якої хочуть українці, а капітуляція".

Автор статті вважає, що у Трампа є шанс вплинути на події лише у разі посилення позиції України, щоб переконати господаря Кремля Володимира Путіна в неминучості втрат у разі його незгоди на реальне врегулювання війни. Якщо підтримка України з боку нової адміністрації США буде недостатньою, російський диктатор отримає ще менше стимулів для компромісу.

"Не знав, проти кого воюємо": полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну

Допит північнокорейських солдатів, яких взяли у полон українські військові, триває. Слова військових КНДР підтверджують переміщення на територію РФ та тренування для участі у боях проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, демонструючи нове відео допиту північнокорейця.

В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

Погода в Україні у середу, 21 січня, буде теплою. Морози можливі лише в ніч на вівторок – подекуди нічна температура повітря опускатиметься до -4 градусів.

Вдень стовпчик термометра в різних регіонах буде показувати від +1 до навіть +9 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

Фіцо просять піти у відставку через агресію до Зеленського та інших політиків

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо отримав відкритого листа від понад ста професіоналів у галузі психології та психіатрії з вимогою піти у відставку через його поведінку.

Як пише Aktuality.sk, два видатні діячі Йозеф Хашта та Антон Єретик, а також експерти з усієї Словаччини переконані, що політична поведінка Фіцо характеризується авторитарним стилем, маніпуляціями, брехнею, наклепами та нападами на політичних опонентів чи тих, хто висловлює незгоду з його політикою.

Базовий сценарій президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає зупинку на лінії розмежування, обмін якимись територіями і введення миротворців.

Але тут тонкість у тому, що реалізація такого сценарію означатиме, що російський диктатор Володимир Путін програв війну. Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

Мобілізувати 18-річних студентів після завершення БЗВП у вишах не можуть. Мобілізація в Україні починається з 25 років, а для молоді віком 18–25 років можливе лише добровільне підписання контракту. Про це повідомив нардеп Олексій Гончаренко та керівник ЦПД при РНБО Андрій Коваленко.

Переселенцям, які повернуться з-за кордону, пропонують роботу: умова

Уряд України хоче заохотити переселенців, які живуть у Німеччині, повертатися на Батьківщину. Таким чином у Берліні та інших містах планують створити так звані "хаби єдності", що допомагатимуть біженцям шукати роботу та житло, а також можливості здобути освіту, пише Welt.

"Масштабна хвиля змін": ЗМІ опублікували частину промови Трампа на інавгурації

Тема інавгураційної промови новообраного президента США Дональда Трампа буде зосереджена на "відновленні довіри" в країні. Видання The Wall Street Journal, ознайомившись із нотатками промови, повідомляє, що Трамп закликатиме до "революції здорового глузду", передає Європейська правда.

У промові Трамп наголосить, що повертається до Білого дому з упевненістю та оптимізмом, вважаючи, що Америка стоїть на порозі нової ери національного процвітання.

Путін назвав свою умову мирних переговорів щодо України і звернувся до Трампа

Російський диктатор і воєнний злочинець Володимир Путін провів оперативну нараду з постійними членами Ради Безпеки РФ, під час якої обговорював війну проти України, повідомляють російські пропагандистські ЗМІ.

У ході засідання розглядали міжнародні питання, включно з ситуацією на Близькому Сході, навколо України, а також перспективи російсько-американських відносин з майбутньою адміністрацією США.

Путін привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента і заявив, що Росія нібито готова до діалогу з новою адміністрацією США стосовно так званого "українського конфлікту".

Країна-агресор РФ завдала чергового удару по одній із теплових електростанцій у ніч на понеділок, 20 січня.

Як ідеться в повідомленні у Facebook ПАТ "Центренерго", раніше ТЕС уже зазнавала ударів агресора.

"Незважаючи на те, що станція була повністю знищена раніше, ворог атакував її знову цієї ночі. Постраждалих немає. Після обстрілу фахівці почали розбирати завали", - йдеться в повідомленні "Центренерго".

Удар по авіазаводу в Казані: РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3 - ЗМІ

В ніч на 20 січня 2025 року далекобійні дрони-камікадзе Сил оборони України завдали удару по Казанському авіазаводу (КАПО), де виготовляються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160. Аналітики видання Defence Express розповіли про можливість Росії виробляти ці літаки.

Аномальна теплота накриває Україну: до яких градусів підвищиться температура

Погода в Україні 21 січня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей через відлигу оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні продовжується відлига та прийде справжнє тепло. Вже 21 січня температура повітря підвищиться до +9 градусів. Опади у цей день будуть малоймовірні, але можливі тумани. Найближчими днями морозів чекати не слід, бо прогнозується потепління.

Інавгурація Трампа: перші заяви нового президента США

Дональд Трамп офіційно став 47-м президентом США. Під час своєї інавгурації 20 січня він зробив низку дуже важливих заяв. Варто зазначити, що Трамп нічого не говорив про Україну.

"Можливіть для досягнення миру": Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру. Про це він написав на платформі X (Twitter).

"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на вирішення багатьох проблем, включаючи глобальні виклики", - зазначив Зеленський.

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