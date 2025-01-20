'Не знав, проти кого воюємо': полонений солдат КНДР зізнався, як потрапив на війну

Полонений КНДР підтвердив значні втрати серед північнокорейських військових.

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Полонений солдат КНДР розповів про свою участь у війні проти України / Колаж: Главред, фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Коротко:

Полонений солдат КНДР служив в розвідці

Корабель, яким він прибув з КНДР до РФ, був російським поромом для вантажних перевезень

Полонений стверджує, що не знав, що буде воювати проти Україні

Допит північнокорейських солдатів, яких взяли у полон українські військові, триває. Слова військових КНДР підтверджують переміщення на територію РФ та тренування для участі у боях проти України. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, демонструючи нове відео допиту північнокорейця.

"Розвідувальна інформація щодо переміщення таких військових на російську територію, тренування та їхньої цілковитої інформаційної ізоляції підтверджується словами полонених. Всі факти щодо участі Північної Кореї в цій війні будуть встановлені", - зазначив президент.

відео дня

Що відомо про полоненого

Військовий КНДР розповів, що пішов на строкову службу у 17 років. Після закінчення школи він вступив до армії Північної Кореї на розвідувальне відділення, де проходив всю службу.

"Зазвичай після закінчення школи всі чоловіки йдуть служити. Я теж після закінчення школи вступив до армії у розвідувальне відділення і був там усю мою службу", - сказав він.

Він повідомив, що на кораблі, яким він прибув з Північної Кореї до Росії, було понад 100 осіб. Сам корабель, ймовірно, був російським поромом, призначеним для вантажних перевезень, а не військовим.

Про свою службу в Україні він зазначив, що до того, як потрапив до Росії, не знав, що буде воювати проти України.

"Як я вже й казав, я сам не знав до того, як приїхав у Росію, що я воюватиму тут, у Росії, і навіть не знав проти кого ми воюємо", - заявив полонений.

Також він стверджує, що не повідомляв матері, де перебуває, тому вона не знала про його участь у війні.

"Було дуже багато поранених, коли я сам був із 3 січня в бою. Загалом щодо таких масштабних цифр важко відповісти", - відповів військовий про втрати КНДР у боях проти України.

Дивіться відео допиту полоненого північнокорейця:

Допит солдата КНДР / Фото: скріншот

Що стосується знань про світ за межами Північної Кореї, він визнав, що знає небагато. Про Південну Корею він сказав, що знає лише, що там менше гір, ніж у Північній Кореї.

Армія КНДР / Інфографіка: Главред

ЗСУ взяли в полон перших військових з КНДР - що відомо

Як повідомляв Главред, 12 січня стало відомо, що ЗСУ вперше взяли в полон солдатів КНДР у Курській області Росії. Один з них мав при собі російський військовий квиток, виданий у 2024 році.

Південна Корея розглядає можливість переведення цих північнокорейських солдатів на свою територію. МЗС Південної Кореї планує провести консультації з Україною з цього питання, оскільки за Конституцією Південна Корея визнає всіх мешканців Корейського півострова своїми громадянами.

Крім цього, в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР. Поранений північнокореєць спочатку погрожував гранатою, але потім здався.

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Армія КНДР - що про неї відомо Корейська народна армія - збройні сили Корейської Народно-Демократичної Республіки. До складу КНА входять: органи військового управління, сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні сили, військово-морські сили, з 2012 року - стратегічні ракетні війська, а також з 2017 року - спеціальні тактичні війська, пише Вікіпедія. Загальна чисельність кадрових військовослужбовців у КНА становить, за різними оцінками, від 850 тис. до 1,2 млн осіб. У резерві налічується близько 4 млн осіб. Мобілізаційний резерв - 4,7 мільйона осіб, мобілізаційні ресурси - 6,2 мільйона осіб, а придатні до військової служби 10 мільйонів осіб. Строкова служба в корейській народній армії триває 10 років для чоловіків і 5 років для жінок. Жінки в КНДР проходять строкову службу нарівні з чоловіками. Переважна частина військ розташована в районі демілітаризованої зони на кордоні з Південною Кореєю.

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