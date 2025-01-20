'Можливіть для досягнення миру': Зеленський привітав Трампа з інавгурацією

Про що сказав Зеленський:
- Зеленський привітав Трампа із вступом на посаду США
- Політика Трампа може допомогти в досягненні тривалого миру
Володимир Зеленський привітав Дональда Трампа зі вступом на посаду президента США, наголосивши, що концепція "Мир через силу" може стати основою для тривалого миру. Про це він написав на платформі X (Twitter).
"Вітаю Президента Трампа та американський народ з інавгурацією 47-го Президента Сполучених Штатів. Сьогодні день змін, а також день надії на вирішення багатьох проблем, включаючи глобальні виклики", - зазначив Зеленський.відео дня
Президент зазначив, що рішучість Трампа та оголошена ним політика "Мир через силу" створюють можливості для зміцнення американського лідерства та досягнення справедливого й довготривалого миру, який є пріоритетом.
Зеленський підкреслив, що нинішнє століття визначається прямо зараз, і всі демократії мають працювати разом, щоб воно стало епохою успіху, а не поразки перед силами, які прагнуть їх знищити.
"Бажаємо Вам успіху, Президенте Трамп! Ми сподіваємося на активну та взаємовигідну співпрацю. Разом ми сильніші, і ми можемо забезпечити більшу безпеку, стабільність та економічне зростання для світу та наших двох країн", - резюмував президент України.
Політика Трампа щодо війни в Україні - останні новини за темою
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, не варто пов'язувати зміни на фронті з інавгурацією Дональда Трампа на посаді президента США. Як зазначив голова Ради резервістів Сухопутних військ Іван Тимочко, навіть за умови можливих переговорів бої на полі бою не припиняться.
20 січня Дональд Трамп офіційно вступив на посаду президента США, розпочинаючи роботу над питанням завершення війни в Україні. Багато експертів і аналітиків припускають, що республіканцю, найімовірніше, не вдасться остаточно зупинити агресію Росії, а його зусилля зосередяться на встановленні режиму припинення вогню. Водночас політичний та економічний експерт Тарас Загородній вважає, що Росію може чекати доля Радянського Союзу, тобто розпад.
Оглядач Bloomberg Марк Чемпіон у свою чергу сумнівається, що Дональду Трампу вдасться сприяти мирним переговорам між Росією та Україною, принаймні, на прийнятних для Кремля умовах. На його думку, "це була б не мирна угода, якої прагнуть українці, а скоріше капітуляція".
Інші новини:
- Ховає обличчя: у якому вбранні Меланія Трамп з'явилася на інавгурацію чоловіка
- Аномальна теплота накриває Україну: до яких градусів підвищиться температура
- Носіям ракет стало боляче: ракето-дрони ЗСУ "підрізали крила" авіації РФ
"Мирний план" Дональда Трампа
У передвиборчому штабі Трампа називають політика "єдиною людиною", яка може закінчити війну РФ проти України, і зазначають, що вона б не почалася, якби він був президентом.
Тим часом два ключові радники експрезидента США Дональда Трампа представили йому план припинення війни Росії в Україні, якщо він переможе на президентських виборах.
"Ми говоримо українцям: "Ви повинні сісти за стіл переговорів, і якщо ви не сядете за стіл переговорів, підтримка з боку Сполучених Штатів припиниться. А Путіну ви говорите: "Він повинен сісти за стіл переговорів, а якщо ви не сядете за стіл, то ми дамо українцям усе необхідне, щоб убити вас на полі бою", - сказав один з авторів мирного плану.
Під час дебатів із чинним главою Білого дому Джо Байденом 27 червня Трамп укотре пообіцяв "закінчити війну в Україні" ще до свого "обрання на посаду президента". Він заявив, що зробив би, щоб "Зеленський і Путін знайшли спільну мову".
Водночас Трамп зізнався, що "пропозиції", висунуті кремлівським диктатором Володимиром Путіним нібито як умови для припинення війни Росії проти України, є "неприйнятними".
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред