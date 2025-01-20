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Удар по авіазаводу в Казані: РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3 - ЗМІ

Юрій Берендій
20 січня 2025, 18:27
1207
Сили оборони України вразили авіазавод із виробництва стратегічних бомбардувальників, аналітики Defence Express розкрили наслідки для РФ.
Удар по авіазаводу в Казані: РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3 - ЗМІ
РФ не здатна будувати нові Ту-160 і Ту-22М3 / Колаж Главред, фото: скріншот із відео, Міноборони РФ

Про що йдеться у матеріалі Defence Express:

  • ЗСУ завдали удару по Казанському авіазаводу
  • РФ не здатна "з нуля" виготовляти нові Ту-160 та Ту-22М3

В ніч на 20 січня 2025 року далекобійні дрони-камікадзе Сил оборони України завдали удару по Казанському авіазаводу (КАПО), де виготовляються стратегічні бомбардувальники Ту-22М3 і Ту-160. Аналітики видання Defence Express розповіли про можливість Росії виробляти ці літаки.

Наразі у відкритих джерелах підтверджено лише факт удару БПЛА по заводу. Проте це порушує важливе питання про стан виробництва нових Ту-22М3 і Ту-160 у Росії.

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"Для початку окреслимо, що зараз Росія насправді нездатна виготовляти "з нуля" нові Ту-160 і Ту-22М3. Щоб складати формально "нові" літаки цих типів, росіяни вимушені використовувати "заготовки" ще радянських часів, які кілька десятків років простояли в цехах КАПО; це на "новоязі" росіян тепер називається "воспроизводство"", - зазначають експерти.

У матеріалі йдеться про те, що за інформацією, доступною в відкритих джерелах, протягом 2022-2023 років у Росії в рамках програми "відтворення" було зібрано три бомбардувальники Ту-160М з радянських "заготовок". До лютого 2022 року ще один літак цього типу, що проходив модернізацію на КАПО, також мав бути перероблений на Ту-160М.

За даними аналітиків, парадокс полягає в тому, що хоча ці чотири Ту-160М, кожен з яких здатний нести по 12 крилатих ракет, мали бути передані Міністерству оборони Росії ще в 2023 році, їх введення в експлуатацію в "ВКС РФ" очікується не раніше 2025 року.

"Тобто очевидно можуть бути проблеми із двигунами та бортовим обладнанням цих бомбардувальників, тому так і вийшло - КАПО формально може пред’явити замовлені Ту-160М, але ці ракетоносці за прямим призначенням використовувати не можна. Використати їх вдалось хіба що як декорацію для пропагандистського візиту Путіна на Казанський авіазавод в лютому 2024 році", - додали в Defence Express.

Експерти зазначили, що ситуація з Ту-22М3 виглядає ще більш цікавою. До лютого 2022 року супутникові знімки показали, що на майданчику Казанського авіазаводу зберігалося шість корпусів Ту-22М3, які потребували установки двигунів та бортової електроніки. КАПО та Міноборони Росії вели безрезультатні перемовини щодо можливих робіт з цими літаками з 2012 по 2021 рік.

У матеріалі йдеться про те, що результат цієї ситуації досить показовий: з шести корпусів максимум два були використані або для запчастин, або для виготовлення корпусу модернізованого Ту-22М3М, який був продемонстрований у березні 2023 року.

В Defence Express наголосили, що ситуація щодо літаків Ту-22М3М виглядає ще складнішою: перший літак цієї модифікації був виготовлений в 2018 році, другий – у березні 2022 року, і це є єдиними двома літаками цієї модифікації. Проте, на кінець 2023 року керівництво КАПО заявило про нереалізований план встановлення штанги дозаправки на всі наявні Ту-22М, що знаходяться в строю "ВКС РФ".

"Якщо ж говорити про значення Казанського авіазаводу та важливості удару по цьому об’єкту, то тут варто підкреслити такий факт – цей завод є одним із найбільших в структурі російського ВПК, на цьому об’єкті працює аж 8,5 тисяч осіб", - резюмували аналітики.

Удар по авіазаводу в Казані: РФ не може виробляти нові Ту-160 і Ту-22М3 - ЗМІ
Що відомо про літаки Ту, якими РФ обстрілює Україну / Інфографіка: Главред

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Що відомо про Defense Express

Defense Express — українська інформаційно-консалтингова компанія, що спеціалізується на огляді військової техніки, озброєнь та військово-промислового комплексу України. Видає два друковані журнали та має вебпортал, пише Вікіпедія.

Компанія визнається експертною у своїй галузі численними українськими ЗМІ. Брала участь у реалізації інформаційних проєктів, зокрема для ГУР МОУ.

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