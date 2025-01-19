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"Ударна хвиля ледь не знесла будинок": росіяни скаржаться на атаку безпілотників

Маріна Фурман
19 січня 2025, 23:03
89
Губернатор регіону традиційно заявив, що російське ППО збило 2 дрони.
дрон ВСУ, взрыв
Росію атакують безпілотники / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, Генштаб ЗСУ

Коротко:

  • У РФ скаржаться на атаку дронів
  • Вибухи лунали у Калузькій області
  • Губернатор традиційно заявив про роботу ППО

У Калузькій області Російської Федерації пролунали вибухи, очевидці скаржаться на атаку безпілотників. Про це пишуть росЗМІ.

Мешканців регіону закликали залишатися в безпечних місцях.

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Згодом у Telegram-каналі повідомили, що в області працює "пе-ве-о".

"ЖАХ! Стояв біля будинку, вибухнуло так що ударна хвиля від цього вибуху напевно ледь будинок не знесла, стріляли, клуб диму великий піднявся в небо після вибуху...Я вже засинав і як раптом щось бомбануло і синім кольором блиснуло", - завили росіяни.

Згодом губернатор регіону традиційно заявив, що російське ППО збило 2 безпілотники. Один на околиці Калуги і один на території Перемишльського району.

За його словами, постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає. На місці працюють оперативні групи.

Удари вглиб РФ - останні новини

Як писав Главред, у ніч на вівторок, 14 січня, Росію сколихнула серія вибухів. Безпілотники знову атакували Енгельс, де протягом 5 діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БпЛА. Також на заводі "Оргсинтез", який знаходиться в Казані спалахнула масштабна пожежа.

Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по важливих російських цілях. У повідомленні йшлося, що під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Також було уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо.

Днем раніше у Брянській області лунали вибухи. Губернатор області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збила над регіоном безпілотний літальний апарат. Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що під удар потрапив Брянський хімічний завод.

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