"Ударна хвиля ледь не знесла будинок": росіяни скаржаться на атаку безпілотників

Коротко:
- У РФ скаржаться на атаку дронів
- Вибухи лунали у Калузькій області
- Губернатор традиційно заявив про роботу ППО
У Калузькій області Російської Федерації пролунали вибухи, очевидці скаржаться на атаку безпілотників. Про це пишуть росЗМІ.
Мешканців регіону закликали залишатися в безпечних місцях.
Згодом у Telegram-каналі повідомили, що в області працює "пе-ве-о".
"ЖАХ! Стояв біля будинку, вибухнуло так що ударна хвиля від цього вибуху напевно ледь будинок не знесла, стріляли, клуб диму великий піднявся в небо після вибуху...Я вже засинав і як раптом щось бомбануло і синім кольором блиснуло", - завили росіяни.
Згодом губернатор регіону традиційно заявив, що російське ППО збило 2 безпілотники. Один на околиці Калуги і один на території Перемишльського району.
За його словами, постраждалих і пошкоджень інфраструктури немає. На місці працюють оперативні групи.
Удари вглиб РФ - останні новини
Як писав Главред, у ніч на вівторок, 14 січня, Росію сколихнула серія вибухів. Безпілотники знову атакували Енгельс, де протягом 5 діб гасили пожежу на НПЗ після атаки БпЛА. Також на заводі "Оргсинтез", який знаходиться в Казані спалахнула масштабна пожежа.
Згодом Генеральний штаб ЗСУ підтвердив удари по важливих російських цілях. У повідомленні йшлося, що під удар потрапили цілі в Брянській, Саратовській, Тульській областях та республіці Татарстан. Також було уражено Брянський хімічний завод в місті Сєльцо.
Днем раніше у Брянській області лунали вибухи. Губернатор області Олександр Богомаз написав у своєму Telegram-каналі, що російська протиповітряна оборона збила над регіоном безпілотний літальний апарат. Водночас керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що під удар потрапив Брянський хімічний завод.
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