Дві умови закінчення війни: ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа

У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України.

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У Трампа розглядають два головні пункти можливого мирного плану / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, УНІАН, facebook.com/DonaldTrump

Головні тези:

Питання членства України в НАТО буде "покладено в шухляду"

Розглядається заморозка по лінії бойових дій

Не факт, що РФ готова до припинення вогню

Мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Як пише РБК-Україна з посиланням на джерела, команда новообраного президента США Дональда Трампа в перспективі може вийти на переговори щодо завершення повномасштабної війни в Україні з двома ключовими позиціями.

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Перший параметр стосуватиметься членства України в НАТО. Це питання буде знято з порядку денного і "покладено в шухляду", але не "викинуто в смітник".

Другий параметр - це заморозка бойових дій уздовж лінії, яка де-факто складеться на полі бою на той момент.

Видання зазначає, що в Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України. Крім того, будь-яка заморозка може перетворитися на гарячі бойові дії, і про це довів досвід проведення АТО/ООС на Донбасі.

Зазначається також, що ключовим аспектом також є готовність Росії до завершення військових дій, і цей момент часто не враховується. Наразі російські окупанти продовжують наступальні дії на території України.

Другий сценарій щодо війни Росії проти України також розглядається, і стосується він посилення обороноздатності Збройних сил України та забезпечення готовності до можливого продовження війни. Ці завдання залишатимуться актуальними і під час президентства Дональда Трампа.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Дональд Трамп і завершення війни в Україні

Як повідомляв Главред, під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України та доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну, щоб домовитися про зустріч із ним.

"Я припиню війну в Україні. Припиню хаос на Близькому Сході. Запобіжу Третій світовій війні", - заявив Трамп.

Майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц заявив, що на шляху до припинення війни в Україні є три ключові питання. Перше - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

Колишній радник Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що обраний президент США має намір швидко завершити війну в Україні після свого вступу на посаду. Водночас умови, на яких це буде досягнуто, Трампа не надто хвилюють.

"Трамп хоче завершити війну якомога швидше після вступу на посаду, і його не особливо хвилює, на яких умовах це буде досягнуто. Він просто хоче покінчити з цим", - сказав він.

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