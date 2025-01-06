Примусове повернення українців з-за кордону: міністр озвучив план влади

В Україні розпочинають процес повернення громадян додому.

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Країна готується до повернення українців з-за кордону / Колаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com, minregion.gov.ua

Що сказав Чернишов:

За кордоном перебувають близько 20-25 мільйонів українців

Влада працює над добровільним поверненням українців додому

Українська влада вже декілька місяців активно обговорює проблему повернення українців з-за кордону на батьківщину, адже за останніми даними з країни виїхало близько 20-25 мільйонів громадян.

Віце-прем'єр-міністр та Міністр національної єдності України Олексій Чернишов розповів в етері телемарафону, що наразі не йде мова про примусове повернення українців додому.

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"Це велика потужна нація (українців - Главред), яка сьогодні вимушено частково перебуває за кордоном, і ми розпочинаємо процес повернення українців додому. Я хотів би зазначити, що повернення виключно добровільне, жодних примусових заходів не здійснюватиметься", - запевнив він.

Українські біженці у Європі / Інфографіка: Главред

Водночас міністр прокоментував дані щодо населення Україні після початку повномасштабного вторгнення країни-агресорки Росії. В країні нібито залишається 32 мільйони людей, однак ця статистика викликає сумнів.

Справа в тому, що останній перепис населення показав, що до 24 лютого 2022 року в Україні проживало не більше 44 мільйонів людей. Тобто, якщо мінімум 20 мільйонів виїхали за кордон, в межах України насправді залишилось 24 мільйони громадян. При цьому не враховується те, що багато українців загинули і залишаються під окупацією РФ.

Повернення українців з-за кордону - останні новини

Нагадаємо, напередодні представниця Європейського Союзу заявила, що в ЄС підтримуватимуть тих біженців, хто хоче повернутися в Україну, і обговорять з українською владою та українським урядом, як зробити це в найкращий спосіб. Але "викидати" з Євросоюзу нікого не будуть.

Раніше, як писав Главред, в ВРУ розповіли, що більшість українських чоловіків у країнах ЄС перебувають законно або виїхали до початку великої війни. Екстрадиція можлива лише для злочинців, а для примусового повернення громадян України повинні бути правові підстави.

Нагадаємо, очільник МЗС України Сибіга вважає, що необхідно створити належні умови для повернення українців. Він наголосив, що потрібна безпека для всіх українців, зокрема достатня кількість систем ППО, відбудоване житло, створення мережі бомбосховищ.

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Хто такий Олексій Чернишов? Олексій Чернишов - український державний і політичний діяч, підприємець. Віцепрем'єр-міністр України — Міністр національної єдності України з 3 грудня 2024 року, пише Вікіпедія. Координував реформу децентралізації, визнану Євросоюзом однією з найуспішніших реформ в Україні, а також реформу державного регулювання у будівництві, відновив реформу корпоративного управління в Групі Нафтогаз. Має понад 20 років досвіду роботи у приватному секторі економіки в Україні та за кордоном — у сферах фінансів, інвестицій, інвестбанкінгу, нерухомості та ІТ.

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