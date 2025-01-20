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В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

Альона Вороніна
20 січня 2025, 12:31
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Вночі у вівторок температура повітря подекуди ще опускатиметься до -4 градусів, а вдень будуть плюсові температури повітря.
Погода, утка, зима
Погода в Україні - в Україні різко вдарить +9 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

  • Якою буде погода в Україні 21 січня
  • У яких регіонах нашої держави буде найтепліше

Погода в Україні у середу, 21 січня, буде теплою. Морози можливі лише в ніч на вівторок – подекуди нічна температура повітря опускатиметься до -4 градусів.

Вдень стовпчик термометра в різних регіонах буде показувати від +1 до навіть +9 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Згідно з прогнозом синоптикині, через домінування підвищеного атмосферного тиску опади в цей день малоймовірні. Водночас вона попередила про ранкові тумани.

"Температура повітря вночі коливатиметься від 4 морозу до 2 тепла, а протягом дня вівторка очікується +1…+4 градуси, на заході та півдні України +3…+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер південно-східний, помірний або невеликий", – розповіла Діденко.

Погода в Украине 21 января
Погода в Україні 21 січня/ meteoprog
Погода в Украине 21 января
Погода в Україні 21 січня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 21 січня

У Києві 21-го січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі температура повітря буде на рівні близько нуля, завтра вдень +2…+4 градуси.

"З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів", – додала Діденко.

Погода в Киеве на две недели
Погода в Києві на два тижні/ meteoprog
Наталия Диденко инфографика
Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Також раніше синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління. У деяких регіонах України повітря прогріється до 11 градусів тепла.

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Хто така Наталія Діденко

Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

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