В Україні різко вдарить +9 градусів: у яких областях буде найтепліше

Вночі у вівторок температура повітря подекуди ще опускатиметься до -4 градусів, а вдень будуть плюсові температури повітря.

https://glavred.net/synoptic/v-ukraine-rezko-udarit-9-gradusov-v-kakih-oblastyah-budet-teplee-vsego-10632227.html Посилання скопійоване

Погода в Україні - в Україні різко вдарить +9 градусів/ фото: УНІАН

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода в Україні 21 січня

У яких регіонах нашої держави буде найтепліше

Погода в Україні у середу, 21 січня, буде теплою. Морози можливі лише в ніч на вівторок – подекуди нічна температура повітря опускатиметься до -4 градусів.

Вдень стовпчик термометра в різних регіонах буде показувати від +1 до навіть +9 градусів. Таким прогнозом погоди поділилася синоптикиня Наталія Діденко.

відео дня

Згідно з прогнозом синоптикині, через домінування підвищеного атмосферного тиску опади в цей день малоймовірні. Водночас вона попередила про ранкові тумани.

"Температура повітря вночі коливатиметься від 4 морозу до 2 тепла, а протягом дня вівторка очікується +1…+4 градуси, на заході та півдні України +3…+6 градусів, в Криму до +9 градусів. Вітер південно-східний, помірний або невеликий", – розповіла Діденко.

Погода в Україні 21 січня/ meteoprog

Погода в Україні 21 січня/ Facebook Діденко

Погода в Києві 21 січня

У Києві 21-го січня опадів не передбачається. Вітер південно-східний, 3-8 метрів за секунду. Найближчої ночі температура повітря буде на рівні близько нуля, завтра вдень +2…+4 градуси.

"З найближчої синоптичної перспективи опадів мало, морозів не буде, а навпаки, навіть потепління на кілька градусів", – додала Діденко.

Погода в Києві на два тижні/ meteoprog

Хто така Наталія Діденко/ Інфографіка: Главред

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Також раніше синоптик розповів, коли в Україну "прийде" аномальне потепління. У деяких регіонах України повітря прогріється до 11 градусів тепла.

Вас також може зацікавити:

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред