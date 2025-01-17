Фіцо 'вже кілька днів' кличе Зеленського на зустріч: прем'єр назвав нову дату

Прем'єр Словаччини заявив, що ця зустріч могла б стати визначальною для відносини між Україною та Словаччиною.

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Фіцо запропонував Зеленському нову дату і місце зустрічі / Колаж: Главред, фото: Офіс президента України, facebook.com/robertficosk

Коротко:

Фіцо запропонував Зеленському зустрітися 21 січня у Давосі

Відповіді від президента України нібито поки не було

Словацький прем'єр також розкритикував візит опозиційних політиків до Києва

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо запропонував президенту України Володимиру Зеленському провести зустріч 21 січня у Давосі. Відповіді з Києва наразі нібито не надійшло. Про це Фіцо написав у Facebook.

Фіцо зазначив, що під час телефонної розмови з канцлером Німеччини Олафом Шольцом обговорив питання транзиту газу. Словацький прем'єр вкотре поскаржився на рішення України припинити транзит російського газу. За його словами, таке рішення нібито завдає "значної шкоди" Словаччині та мільярдних збитків ЄС.

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"Якщо рішення президента Зеленського не зміниться, Словаччина вживе заходів у відповідь", - традиційно пригрозив Фіцо.

Словацький прем’єр також заявив, що "вже кілька днів" пропонує президенту України зустрітися 21 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, де обидва лідери будуть присутні.

"Окрім дитячого запрошення до Києва, Зеленський на цю пропозицію поки не відповів. Наша зустріч у Давосі може переломити майбутнє словацько-українських відносин", - заявив скандальний політик.

Водночас Фіцо розкритикував візит представників опозиційної партії "Прогресивна Словаччина" до Києва. Прем'єр-міністр звинуватив їх у тому, що вони "сліпо і некритично стоять на українському боці", а також ставлять інтереси України вище за національні інтереси Словаччини.

"Представники "Прогресивної Словаччини" якось забули додати у своїх заявах з Києва, що вони пообіцяли президенту Зеленському, що в разі захоплення державної влади вони підтримають членство України в НАТО і присутність словацьких військ на українській території як частини західних збройних сил, спрямованих проти Росії", - нафантазував Роберт Фіцо.

Зустріч Фіцо і Зеленського - що відомо

Нагадаємо, прем'єр-міністр Словаччини стривожений припиненням транзиту російського газу через Україну, від якого залежна його країна, тому неодноразово погрожував Україні. Також Фіцо назвав Зеленського "жебраком" й "шантажистом".

Після поїздки до Москви і зустрічі з Путіним Роберт Фіцо вирішив запросити президента України Володимира Зеленського на зустріч поблизу українсько-словацького кордону, щоб обговорити припинення транзиту російського газу.

Як повідомляв Главред, Зеленський заявив, що дискусії про нормалізацію відносин з Росією є неприпустимими, але погодився на зустріч у Києві в п'ятницю, 17 січня.

Роберт Фіцо на зустріч не з'явився, але прибула делегація політиків опозиційних політиків зі Словаччини. Парламентарі провели переговори з президентом Україні і мали на меті "відкрити двері, якими грюкнув Роберт Фіцо".

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Хто такий Роберт Фіцо Роберт Фіцо (словац. Robert Fico; нар. 15 вересня 1964, Топольчани, Чехословаччина) — словацький проросійський політик, популіст, член Національної ради Словацької Республіки. Четвертий раз обіймає посаду Прем'єр-міністра Словаччини, голова лівої політичної партії "Курс — соціальна демократія", пише Вікіпедія. У своїй попередній політичній кар'єрі Роберт Фіцо був членом Комуністичної партії Чехословаччини і Партії демократичних лівих. Партія Фіцо "Курс — соціальна демократія" набрала найбільше голосів на парламентських виборах 2023 року з 22,95 % голосів і отримала 42 місця. Фіцо пообіцяв повністю припинити надсилання військової допомоги Україні в російсько-українській війні та почати мирні переговори.

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