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Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР

Руслана Заклінська
20 січня 2025, 10:53оновлено 20 січня, 12:00
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Полонений північнокорейський солдат заявив, що не знав, проти кого воює і захотів залишитися в Україні.
Крізь мінне поле під обстрілом: в WSJ розкрили, як ЗСУ взяли в полон солдата КНДР
В ЗМІ розповіли подробиці місії ЗСУ з захоплення солдата КНДР / Коллаж: Главред, фото: deepstatemap, t.me/V_Zelenskiy_official

Головне:

  • Українські військові виявили 9 січня пораненого солдата КНДР
  • Солдат чинив опір, погрожуючи гранатою, але згодом його переконали здатися
  • Під час місії російська артилерія намагалася знищити як північнокорейця, так і українців

Україна провела місію з високими ставками, щоб продемонструвати світу, що разом з РФ воюють північнокорейські війська. В результаті операції ЗСУ здобули важливий доказ – вони захопили першого солдата КНДР у полон. Про це пише The Wall Street Journal.

Українські солдати були налаштовані на захоплення полоненого, адже до цього часу жоден північнокореєць, який брав участь у війні на боці Росії, не потрапляв до рук українців живим. Як стверджують українські військові, більшість північнокорейців або воліли загинути, або були вбиті своїми товаришами по службі, щоб уникнути полону.

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За словами офіційних осіб України, участь Північної Кореї у війні свідчить про її глобалізацію. Згідно з оцінками Києва, Росія розмістила в Курській області близько 12 тисяч солдатів КНДР, які з грудня брали участь у піхотних атаках. Попри великі втрати, північнокорейці демонструють високу мотивацію.

Документи, знайдені у загиблих солдатів, свідчать про їхню дисципліну та готовність до самопожертви. Водночас ці матеріали вказують на те, що Росія намагалася приховати присутність північнокорейців.

Як пройшла операція

За даними видання, українські спецпризначенці здійснили операцію 9 січня. Військові натрапили на пораненого північнокорейського солдата в Курської області РФ, він лежав у лісі. Військові перетнули мінне поле і влаштували засідку, в результаті чого пораненого солдата виявили і оточили.

Помітивши їх, чоловік почав погрожувати гранатою, тримаючи її в руці. Командир групи, капітан із позивним Грін, вирішив діяти рішуче і спробував заспокоїти солдата, використовуючи кілька фраз корейською мовою, які він спеціально вивчив для подібних випадків.

"Брате, все гаразд," - сказав він, а потім додав російською: "Все нормально. Я допомагаю".

Спочатку він чинив опір, але коли Грін продемонстрував йому, що хоче допомогти, солдат зрештою віддав зброю.

"Ми ставилися до нього як до дитини. Ми не хотіли, щоб він завдав собі шкоди", - зазначив Грін.

Українські військові вели пораненого слодата КНДР через мінне поле, коли російська артилерія розпочала обстріл, намагаючись позбутися як північнокорейців, так і українців.

"Росіяни використали всі ресурси, які мали на той момент, просто щоб позбутися і корейців, і нас", - розповів Грін.

Полонений 20-річний солдат заявив, що не знав, де перебуває і що воює проти України. Під час допиту він запитав, чи є українці хорошими людьми, а коли отримав ствердну відповідь, сказав: "Я хочу тут жити."

Президент України Володимир Зеленський повідомив про захоплення двох північнокорейців і запропонував їх обміняти на українських військовополонених, що знаходяться в Росії. Під час церемонії в Києві Зеленський нагородив медалями спецпризначенців, які взяли участь у цій небезпечній операції.

Захоплення цих північнокорейських солдатів дозволить отримати важливу інформацію про їхню підготовку, життя в Північній Кореї та роль у війні.

"Вони служать живим доказом незаконної участі Північної Кореї у війні Росії", - заявив директор корейського відділу Human Rights Foundation Лі Сонмін.

Армия КНДР, Северная Корея, Инфографика
Армія КНДР / Інфографіка: Главред

ЗСУ взяли в полон перших військових з КНДР - що відомо

Нагадаємо, 12 січня стало відомо, що українські сили взяли в полон перших північнокорейських військових у Курській області. Один із них мав на собі російський військовий квиток, виданий у 2024 році.

Південна Корея розглядає можливість переведення північнокорейських солдатів, захоплених Україною, на свою територію. Міністерство закордонних справ Південної Кореї заявило, що планує провести консультації з Україною щодо цього питання, оскільки за Конституцією Південна Корея визнає всіх мешканців Корейського півострова своїми громадянами. Однак, за словами представника МЗС, жоден із двох захоплених солдатів не висловлював бажання перейти на бік Південної Кореї.

Як повідомляв Главред, представник ГУР Євген Єрін заявив, що з північнокорейськими полоненими працюють фахівці, які добре обізнані з особливостями КНДР. Він підкреслив важливість інформації, яку Україна може отримати від полонених, та зазначив, що це "правильний і потрібний для України інцидент".

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