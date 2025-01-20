Аномальна теплота накриває Україну: до яких градусів підвищиться температура

Погода в Одесі та Миколаєві буде однією з найтепліших. Синоптики повідомляють, що опадів там не буде.

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Прогноз погоди в Україні 21 січня / фото: depositphotos.com/ua

Ви дізнаєтеся:

Якою буде погода вночі 21 січня

Де температура повітря підвищиться до +9 градусів

Де оголосили ІІІ рівень небезпечності

Погода в Україні 21 січня буде теплою та сухою. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

На території Івано-Франківської та Закарпатської областей через відлигу оголосили 3 рівень небезпечності. Там можуть зійти снігові лавини.

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Синоптик Наталка Діденко попереджає про те, що в Україні продовжується відлига та прийде справжнє тепло. Вже 21 січня температура повітря підвищиться до +9 градусів. Опади у цей день будуть малоймовірні, але можливі тумани. Найближчими днями морозів чекати не слід, бо прогнозується потепління.

Хто така Наталка Діденко / Інфографіка: Главред

Хто така Наталія Діденко Наталія Діденко — український метеоролог, телеведуча, блогер. Працювала синоптиком в Українському Гідрометцентрі, відділі метеорологічних прогнозів. Ведуча власної авторської програми "Погода з Наталкою Діденко", пише Вікіпедія.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / фото: ventusky

Погода 21 січня

В Україні 21 січня буде хмарно з проясненнями. У цей день синоптики не прогнозують опадів. У західних та південно-західних областях буде туман. Вітер буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі від 2° тепла до 3° морозу; вдень 0-5° тепла, на Прикарпатті, Одещині та в Криму 4-9°", - йдеться у повідомленні.

В Україні вдарить +8

За даними meteoprog, 21 січня в Україні буде теплою. Найтепліше буде у Криму. Там температура повітря підвищиться до 0...+8 градусів. Найнижча температура буде у Луганській та Сумській областях. Там температура повітря опуститься до -2...+3 градусів.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / фото: meteoprog

Погода 21 січня у Києві

У Києві 21 січня буде хмарно з проясненнями. Синоптики в цей день не прогнозують опадів. Вітер в цей день буде південно-східний зі швидкістю 5-10 м/с.

"Температура вночі 2° тепла до 3° морозу, вдень 0-5° тепла; у Києві вночі близько 0°, вдень 1-3° тепла", - повідомляє Укргідрометцентр.

Прогноз погоди в Україні на 21 січня / фото: meteoprog

Погода в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, в Україні потепліє до +11 градусів – на Україну насуваються зміни погоди. У частині регіонів наступного тижня суттєво потепліє, у деяких областях очікуються мокрий сніг і дощ.

Синоптикиня Українського гідрометцентру Наталя Птуха повідомила, погода в Україні найближчими днями буде переважно спокійною та без істотних опадів, але після вихідних відбудеться незначне підвищення температури.

Як писав Главред з посиланням на синоптика Ігоря Кібальчича, Україна найближчими днями перебуватиме під впливом великого і малорухомого антициклону, а також його виступу із західної Європи.

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Що таке Укргідрометцентр? Український гідрометеорологічний центр (Укргідрометцентр) - державна установа, яка займається метеорологічними та гідрологічними спостереженнями на території України. Вона входить до складу ДСНС. Укргідрометцентр публікує дані про температуру повітря, атмосферний тиск, напрямок і силу вітру, опади, вологість повітря та інші показники. На офіційному сайті установи можна подивитися погоду в реальному часі та на кілька днів наперед. Фахівці надають дані про погоду не тільки по всій Україні, а й по кожному регіону та населеному пункту. Про це повідомляється на сайті Укргідрометцентру.

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