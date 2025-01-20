Не мирна угода, а капітуляція: чи зможе Трамп закінчити війну в Україні

Колумніст Марк Чемпіон вважає, що Україна має бути в змозі стримувати Росію і бути впевненою в підтримці союзників.

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Лише усвідомлення того, що Путін не зможе перемогти, змусить його зупинитися / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ОП, скріншот

Ключові тези:

У Трампа є шанс вплинути на події лише за умови посилення позицій Києва

Послаблення санкцій не змусить Путіна сісти за стіл переговорів

Новообраний президент США Дональд Трамп, імовірно, не зможе дати поштовх до мирних переговорів між Росією та Україною, принаймні, на умовах, які сьогодні готовий розглянути Кремль. Як стверджує оглядач Bloomberg Марк Чемпіон, "це була б не мирна угода, якої хочуть українці, а капітуляція".

Автор статті вважає, що у Трампа є шанс вплинути на події лише у разі посилення позиції України, щоб переконати господаря Кремля Володимира Путіна в неминучості втрат у разі його незгоди на реальне врегулювання війни. Якщо підтримка України з боку нової адміністрації США буде недостатньою, російський диктатор отримає ще менше стимулів для компромісу.

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На думку колумніста, Україна має бути спроможною стримувати Росію, завдаючи їй суттєвих втрат, зупиняти її наземний наступ і бути впевненою в підтримці союзників.

"Якщо Трамп хоче, щоб усе рухалося швидко, загроза має бути набагато гострішою", - пише Чемпіон.

Автор статті також пише, що команда Трампа вже коригує очікування щодо мирного врегулювання в Україні: від обіцянок миру за 24 години після інавгурації до терміну в 100 днів або більше. Однак основною стратегією залишається послаблення нафтових санкцій, що має стимулювати Путіна до конструктивного діалогу. За словами Чемпіона, ця тактика виглядає занадто наївно, якщо її не підкріпити значними важелями тиску.

Автор статті зазначає, що на початку повномасштабної війни симбіоз між ЗСУ та західним озброєнням дозволив Києву чинити успішний опір значно потужнішому ворогу. Однак після невдалого контрнаступу влітку 2023 року цей механізм почав давати збої. Загострила ситуацію затримка у виділенні Конгресом США 60 млрд доларів допомоги. Брак ресурсів і живої сили посилює кризу.

Однак у 2025 році цю ситуацію можна змінити. Зокрема, власні потужності України з виробництва зброї різко зросли з початку війни.

"Хоча перспективи на полі бою безрадісні, коли Україна повинна вдаватися до стратегії поступок територіями в обмін на максимальні втрати Росії, ознак краху або прориву Росії поки що не спостерігається", - йдеться у статті.

Чемпіон також прокоментував заклик кандидата на посаду радника з національної безпеки Майка Волтца знизити мобілізаційний вік в Україні до 18 років для демонстрації "прихильності демократії". Оглядач назвав цю заяву одночасно і "проникливою", і "непристойною". Автор статті акцентував, що Україна вже принесла величезні жертви, і її слабкість полягає не у відсутності волі, а в нестачі ресурсів.

"Наявність більшої кількості добре оснащених солдатів для зміцнення оборонних ліній України та повернення ініціативи на поле бою буде критично важливою для того, щоб переконати Путіна домовитися про справжнє врегулювання. Це необхідно, якщо європейська країна розміром із Францію хоче вийти з цієї війни не як озлоблена, переможена пустка на кордонах Європи, а як країна з достатньою кількістю надій і безпеки для відновлення. У довгостроковій перспективі це було б вигідно як для Росії, так і для Європи та США. Але на той час, коли це стане зрозуміло всім сторонам у цьому конфлікті, і Путін, і Трамп уже давно підуть", - резюмував оглядач.

Дональд Трамп - що про нього відомо / Інфографіка: Главред ​

Мирний план Трампа - останні новини

Як повідомляв Главред, під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації обраний президент США Дональд Трамп пообіцяв припинити війну Росії проти України і доручив після інавгурації організувати дзвінок господареві Кремля Володимиру Путіну. Мета дзвінка - обговорити особисту зустріч із Путіним у найближчі місяці, щоб спробувати припинити війну в Україні.

За даними ЗМІ, мирний план Дональда Трампа для України може містити два основні пункти: один стосуватиметься членства України в НАТО, другий - заморожування бойових дій.

Майбутній радник із національної безпеки новообраного президента США Майк Волтц заявив, що на шляху до припинення війни в Україні є три ключові питання. Перше - хто має бути за столом переговорів, друге - як привести їх за стіл переговорів, третє - якими мають бути рамки угоди.

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Хто такий Марк Чемпіон Марк Чемпіон - оглядач Bloomberg Opinion, який висвітлює Європу, Росію та Близький Схід. Раніше він був керівником стамбульського бюро Wall Street Journal.

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