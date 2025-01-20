'Росіянам доведеться тікати': сценарій Трампа може означати програш РФ – Загородній

У разі спроби вирішити питання військово-політичним шляхом, цілком можливий варіант, коли росіяни будуть змушені просто тікати. РФ може посипатися.

https://glavred.net/ukraine/rossiyanam-pridetsya-bezhat-scenariy-trampa-mozhet-oznachat-proigrysh-rf-zagorodniy-10632248.html Посилання скопійоване

Сценарій Трампа може означати програш РФ, зазначає Загородній/ коллаж Главред, фото: УНІАН

Основні тези Загороднього:

Базовий сценарій Трампа – зупинка на лінії розмежування, обмін територіями і введення миротворців

Проте реалізація такого сценарію означатиме, що Путін програв війну

Росія може посипатися

Базовий сценарій президента США Дональда Трампа щодо завершення війни в Україні передбачає зупинку на лінії розмежування, обмін якимись територіями і введення миротворців.

Але тут тонкість у тому, що реалізація такого сценарію означатиме, що російський диктатор Володимир Путін програв війну. Про це сказав політичний та економічний експерт Тарас Загородній в інтерв’ю Главреду.

"Тоді в Росії еліти просто почнуть забивати Путіна, і там складеться революційна ситуація. У цьому випадку Росії буде не до України, і ми ще побачимо, як бадьоро росіяни вміють тікати з території України, тому що росіянам доведеться вирішувати питання своєї стійкості, тобто проблеми всередині країни", – зазначив Загородній.

За його словами, це базовий сценарій, а як вийде на ділі – це поки що велике питання. Проте експерт не відкидає варіанту, що країна-агресорка Росія може посипатися.

"Головне, щоб до цього часу не завалився фронт і не була розбита наша армія. Найімовірніше, фронт не впаде, і армія наша не розбита. Та й зростає інтенсивність ударів по території Росії, причому в хорошій прогресії. Звичайно, треба прагнути до повернення до кордонів 1991 року політичним шляхом, не військово-політичним. Адже зрозуміло, що в України зараз немає сил, щоб військовим шляхом звільнити територію. Це ясно вже всім, це визнає і президент", – сказав Загородній.

Однак, за його словами, у разі спроби вирішити питання військово-політичним шляхом, цілком можливий варіант, коли росіяни будуть змушені просто тікати.

Дивіться відео інтерв'ю з Тарасом Загороднім, у якому він розповів про неприємні сюрпризи, які Трамп піднесе Росії, а також шанси для України:

Що відомо про Дональда Трампа/ Інфографіка: Главред

Чи може Трамп вплинути на завершення війни в Україні – останні новини

Як повідомляв раніше Главред, у США дізналися, яким може бути план Трампа. Трампу буде складніше завершити війну, адже немає ознак того, що Путін готовий на поступки, пишуть журналісти.

Також раніше повідомлялося, що Трамп знову пообіцяв завершити війну в Україні. Трамп і його команда сподіваються швидко розпочати роботу над планом врегулювання, який можна було б реалізувати упродовж перших місяців його президентства.

Нагадаємо, ЗМІ з'ясували деталі мирного плану Трампа. У Києві сценарій Трампа вважають поганим, оскільки це не розв'яже проблему російської агресії та відновлення територіальної цілісності України.

Читайте також:

Хто такий Тарас Загородній Тарас Загородній - політтехнолог і експерт. Понад двадцять років займається політичним консалтингом, брав участь у виборчих кампаніях в якості політтехнолога, веде блоги в українських ЗМІ. Також його запрошують на політичні ток-шоу в якості експерта.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред